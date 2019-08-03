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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

TARİH

03 Ağustos 2019

RTÜK ve korku toplumu

Bülent Ersoy’un iftarlara davet edilip, Onur Yürüyüşü’ne izin verilmediği post apokaliptik dönemlerdeyiz

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TARİH

22 Haziran 2019

DARK ile zihnin ve zamanın karanlık dehlizlerinde

Dark'ın yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese ile diziyi konuştuk

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TARİH

10 Mart 2019

Ezel Akay: Gerçek sanat, her zaman politiktir zaten

Ezel Akay, Yiğit Özgür karikatürlerinden uyarlanan “Hunililer” ile tiyatro rejisinde

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TARİH

18 Şubat 2019

Kalanıma hoş geldiniz: Youtube öldüren eğlence 

Şov dünyası bu dünya herkes kendi dünyasında, herkes kendi hülyasında…

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TARİH

08 Şubat 2019

Merhabalar, nasıl gidiyor gişeler?

Çünkü bu ülkede bu kadar mizah kâfi, belki bu bile fazla...

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TARİH

01 Ocak 2019

Büyük balık, daha küçük balığı yedi

Sinema dağıtım ağındaki bu tekelleşme zaten malum bir gerçekti ve sizler de içindeydiniz?

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TARİH

28 Kasım 2018

Eskişehir Uluslararası Film Festivali, tam bir şenlik havasında

Eskişehir Uluslararası Film Festivali Yönetmeni Doç. Dr. Serhat Serter ile festivalin 20. yılını ve başarısını konuştuk

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TARİH

26 Ekim 2018

Susmak, en büyük günah

Yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızın da günahkârıyız...

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TARİH

25 Eylül 2018

Cem Yılmaz da Antalya'yı görecek mi?

Kültür ve Turizm Bakanı, Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar'la genel sorunları ve yapılabilecekler üzerine görüşmüş. Acaba hangi sorunlar?!

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TARİH

15 Eylül 2018

Sevinç Erbulak: Süper Baba döneminde, daha güzeldi her şey

“İnanıyorum, bir gün dünyanın bu tarafına adalet gelecek”

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TARİH

10 Eylül 2018

Siz "Yaşamayanlar": Bir zulüm senfonisi

"Blu TV, Aydın Doğan’ın Demirören’e satmadığı sanırım tek aracıydı çünkü torunu, kıymetlisi Aydın Doğan’ın hayalleriyle var ettiği yerdi"

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TARİH

17 Ağustos 2018

Harvey Weinstein skandalından sonra Türkiye'de neler oldu?

Deniz Çakır'a kızdığım nokta şu; zaten bu eril ikiyüzlülüğün hakim olduğu bir mentalitedeki ve zaten de politik olarak da duruşuna ters olan bu diziye neden devam ediyordu?

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