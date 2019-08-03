Çağnur Öztürk

TARİH
03 Ağustos 2019
Bülent Ersoy’un iftarlara davet edilip, Onur Yürüyüşü’ne izin verilmediği post apokaliptik dönemlerdeyizDevamını Oku
TARİH
22 Haziran 2019
Dark'ın yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese ile diziyi konuştukDevamını Oku
TARİH
10 Mart 2019
Ezel Akay, Yiğit Özgür karikatürlerinden uyarlanan “Hunililer” ile tiyatro rejisindeDevamını Oku
TARİH
18 Şubat 2019
Şov dünyası bu dünya herkes kendi dünyasında, herkes kendi hülyasında…Devamını Oku
TARİH
08 Şubat 2019
Çünkü bu ülkede bu kadar mizah kâfi, belki bu bile fazla...Devamını Oku
TARİH
01 Ocak 2019
Sinema dağıtım ağındaki bu tekelleşme zaten malum bir gerçekti ve sizler de içindeydiniz?Devamını Oku
TARİH
28 Kasım 2018
Eskişehir Uluslararası Film Festivali Yönetmeni Doç. Dr. Serhat Serter ile festivalin 20. yılını ve başarısını konuştukDevamını Oku
TARİH
26 Ekim 2018
Yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızın da günahkârıyız...Devamını Oku
TARİH
25 Eylül 2018
Kültür ve Turizm Bakanı, Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar'la genel sorunları ve yapılabilecekler üzerine görüşmüş. Acaba hangi sorunlar?!Devamını Oku
TARİH
15 Eylül 2018
“İnanıyorum, bir gün dünyanın bu tarafına adalet gelecek”Devamını Oku
TARİH
10 Eylül 2018
"Blu TV, Aydın Doğan’ın Demirören’e satmadığı sanırım tek aracıydı çünkü torunu, kıymetlisi Aydın Doğan’ın hayalleriyle var ettiği yerdi"Devamını Oku
TARİH
17 Ağustos 2018
Deniz Çakır'a kızdığım nokta şu; zaten bu eril ikiyüzlülüğün hakim olduğu bir mentalitedeki ve zaten de politik olarak da duruşuna ters olan bu diziye neden devam ediyordu?Devamını Oku
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