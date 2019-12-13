Tuğrul Eryılmaz | Düzeyli Magazin

TARİH
13 Aralık 2019
3 ay sonra yine T24, yine bir 13. Cuma...Devamını Oku
TARİH
06 Aralık 2019
Marianne Faithfull ve Mick Jagger'dan gelen +18 öneriyi de kaçırmayın!Devamını Oku
TARİH
29 Kasım 2019
Kamuoyuna açık ilk ‘Yetmez ama evet’çiliğim: Mülkiye'nin SBF bildirisiDevamını Oku
TARİH
22 Kasım 2019
Sanat dünyamızın muhteşem kadınlarının şiddete karşı çağrısına kulak verinDevamını Oku
TARİH
15 Kasım 2019
T24 editörlerinden birini nasıl kaçırdım?Devamını Oku
TARİH
08 Kasım 2019
Ahmet Hakan: Yozgat İmam Hatip'ten ana akım amiral gemisinin başına bir başarı hikâyesiDevamını Oku
TARİH
01 Kasım 2019
TARİH
25 Ekim 2019
Sırrı Süreyya eve döndü, İstanbul Telgraf yola çıkıyor, Marmaris Kısa Film Festivali, Prof. Dr. Jale Parla ve Beyoğlu'nun muhtarları..Devamını Oku
TARİH
18 Ekim 2019
Turhan Selçuk'un 55 sene önce gördükleri, tiyatro ödülleri, yurttan haberler ve reklamlar...Devamını Oku
TARİH
11 Ekim 2019
Bir kuruş para harcamadan yaptığım Datça tatilimDevamını Oku
TARİH
04 Ekim 2019
Üçü de küpeli olan muhtarlarımız, 25 yıldır görevde olan seleflerini yerlerinden ettilerDevamını Oku
TARİH
27 Eylül 2019
Ümit Kıvanç kimselere söylemeden İletişim’in en güzel editörü Bahar Siber’le hayatını birleştirdi...Devamını Oku
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