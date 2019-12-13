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Tuğrul Eryılmaz | Düzeyli Magazin

hte1946@gmail.com

TARİH

13 Aralık 2019

Kapitalizmin akıl sır ermezliği, dans olmayan İHD şenliği ve laikliğin tek başına yetmezliği

3 ay sonra yine T24, yine bir 13. Cuma...

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TARİH

06 Aralık 2019

Ahmet Hakan'dan giden teklif ve tabii ki Mülkiye'nin 160. yaşı

Marianne Faithfull ve Mick Jagger'dan gelen +18 öneriyi de kaçırmayın!

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TARİH

29 Kasım 2019

'Duayen' gazeteciler, "Zenginler geliyor", T24'ün Emmy başarısı ve tabii ki Mülkiye...

Kamuoyuna açık ilk ‘Yetmez ama evet’çiliğim: Mülkiye'nin SBF bildirisi

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TARİH

22 Kasım 2019

Türkali'nin partisindeki 'normal insanlar', Tanrı'nın eli ve de Mülkiye'nin makûs talihi...

Sanat dünyamızın muhteşem kadınlarının şiddete karşı çağrısına kulak verin

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TARİH

15 Kasım 2019

Unutulmaz hocamız Mümtaz Soysal'a layık olmaya çalışmak, kınanmamı isteyenler, John Lennon'ın hayali

T24 editörlerinden birini nasıl kaçırdım?

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TARİH

08 Kasım 2019

Mülkiye, Hürriyet, İHD ve gazeteci tahliyeleri

Ahmet Hakan: Yozgat İmam Hatip'ten ana akım amiral gemisinin başına bir başarı hikâyesi

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TARİH

01 Kasım 2019

Cumhuriyet 'erkekleri', Hürriyet kıyımı ve 1965'te, Siyasal'da okuyan delikanlıların rüyasına giren kadın...

Ve Tina Turner...

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TARİH

25 Ekim 2019

'Kadın' zora girdi

Sırrı Süreyya eve döndü, İstanbul Telgraf yola çıkıyor, Marmaris Kısa Film Festivali, Prof. Dr. Jale Parla ve Beyoğlu'nun muhtarları..

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TARİH

18 Ekim 2019

Cezaevinin içinden ve dışından bir film projesi...

Turhan Selçuk'un 55 sene önce gördükleri, tiyatro ödülleri, yurttan haberler ve reklamlar...

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TARİH

11 Ekim 2019

Datça Palamut Bükü'nün zenginleri, Mesudiye Köyü'nün solcuları ve Bodrum

Bir kuruş para harcamadan yaptığım Datça tatilim

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TARİH

04 Ekim 2019

Volkan'ın yeri: Üç muhtar üç milletvekili çıkaran kahve

Üçü de küpeli olan muhtarlarımız, 25 yıldır görevde olan seleflerini yerlerinden ettiler

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TARİH

27 Eylül 2019

Medyanın 'başı bağlanan'ları, beyaz entelejansiya, 'ağır abi'siz bir ödül töreni ve Onur Ünlü...

Ümit Kıvanç kimselere söylemeden İletişim’in en güzel editörü Bahar Siber’le hayatını birleştirdi...

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