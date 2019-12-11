Hasan Servet Öktem

TARİH
11 Aralık 2019
1962 yılından günümüze Cezayir’i yöneten asker-sivil oligarşi, 12 Aralık seçimleri vasıtasıyla çıkış yolu aramaktadır. Yolsuzluk, nepotizm ve hukuksuzluktan usanan Cezayir halkı ise, artık eski yüzleri görmek istememekte...Devamını Oku
TARİH
20 Kasım 2019
Morales, halen kaosa doğru koşan ülkesinde toplumsal uzlaşmadan yana ağırlığını koyduğu takdirde, çok sevdiği koltuğuna, kim bilir belki de, bir dönem aradan sonra tekrar kavuşabilecektirDevamını Oku
TARİH
30 Ekim 2019
Yönetimlerden usanan halk kitleleri Latin Amerika’da ve dünyada sokaklara iniyorDevamını Oku
TARİH
09 Ekim 2019
Oderbrecht rüşvet sisteminin Brezilya dışında en fazla tahribat yaptığı ülke PeruDevamını Oku
TARİH
04 Ekim 2019
Türkiye’nin yerinin Avrupa Birliği içinde olduğuna inanan, Chirac emsali, bir Avrupalı lideri ne zaman görebiliriz?Devamını Oku
TARİH
11 Eylül 2019
Günümüzde Rusya’nın Afrika’da en faal olduğu alan silah satışları ve güvenlik ilişkilerDevamını Oku
TARİH
26 Ağustos 2019
Macri yönetimi, kalan 2 ay süre içinde, sıkı para ve maliye politikalarında bir miktar gevşemeye giderek fakirleşen seçmeni rahatlatmaya yönelecekDevamını Oku
TARİH
19 Ağustos 2019
Guatemala seçimlerinde, dikkati çeken temel husus, halkın seçimlere karşı ilgisizliği ve toplumun bu manadaki bıkkınlığıDevamını Oku
TARİH
08 Ağustos 2019
1904-1908 yılları arasında, toplam 60 bin Herero, 10 bin Nama, Alman generalin yazılı emir ve talimatları çerçevesinde ölüme gönderilirDevamını Oku
TARİH
23 Temmuz 2019
Afrika ülkelerinin serbest ticarete yönelmeleri ve dünya ile ticaretlerini gümrük birliği oluşturarak bir bütün halinde tek elden düzenlemeleri muhakkak ki Afrika’nın kalkınmasını hızlandıracaktırDevamını Oku
TARİH
08 Temmuz 2019
Süper güç Rusya, “Kafkaslar arka bahçemdir, bu coğrafyada bulunan Gürcistan bahçemdeki kurallara uysun, bahçe duvarının diğer tarafına geçmesin, aksi takdirde canını yakmaya devam ederim” demektedirDevamını Oku
TARİH
22 Haziran 2019
Vaşington’un, John Bolton’un aklına uyarak soğuk savaş dönemi zihniyetine geri dönmesinden ötürü, Küba’da yaşam, her geçen gün daha da zorlaşmaktaDevamını Oku
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