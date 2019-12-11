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Konuk Yazar

Hasan Servet Öktem

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TARİH

11 Aralık 2019

12 Aralık Cezayir seçimleri ülkeye hayır mı getirecek yoksa şer mi?

1962 yılından günümüze Cezayir’i yöneten asker-sivil oligarşi, 12 Aralık seçimleri vasıtasıyla çıkış yolu aramaktadır. Yolsuzluk, nepotizm ve hukuksuzluktan usanan Cezayir halkı ise, artık eski yüzleri görmek istememekte...

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TARİH

20 Kasım 2019

Bolivya hızla kaosa koşuyor

Morales, halen kaosa doğru koşan ülkesinde toplumsal uzlaşmadan yana ağırlığını koyduğu takdirde, çok sevdiği koltuğuna, kim bilir belki de, bir dönem aradan sonra tekrar kavuşabilecektir

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TARİH

30 Ekim 2019

Latin Amerika'da protestolar: Şili, Bolivya, Ekvador, Venezuela ve Haiti

Yönetimlerden usanan halk kitleleri Latin Amerika’da ve dünyada sokaklara iniyor

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TARİH

09 Ekim 2019

Yolsuzlukla mücadele Peru’da yürütme ile yasama arasında savaşa dönüştü

Oderbrecht rüşvet sisteminin Brezilya dışında en fazla tahribat yaptığı ülke Peru

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TARİH

04 Ekim 2019

Jacques Chirac: Fransız siyasetinden bir yıldız kaydı

Türkiye’nin yerinin Avrupa Birliği içinde olduğuna inanan, Chirac emsali, bir Avrupalı lideri ne zaman görebiliriz?

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TARİH

11 Eylül 2019

Rusya Afrika’ya geri dönüyor

Günümüzde Rusya’nın Afrika’da en faal olduğu alan silah satışları ve güvenlik ilişkiler

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TARİH

26 Ağustos 2019

Arjantin Başkanlık seçimleri IMF reçeteleri gölgesinde ekim ayında yapılacak

Macri yönetimi, kalan 2 ay süre içinde, sıkı para ve maliye politikalarında bir miktar gevşemeye giderek fakirleşen seçmeni rahatlatmaya yönelecek

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TARİH

19 Ağustos 2019

Guatemala seçimlerinin arka planındaki acı gerçekler

Guatemala seçimlerinde, dikkati çeken temel husus, halkın seçimlere karşı ilgisizliği ve toplumun bu manadaki bıkkınlığı

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TARİH

08 Ağustos 2019

Namibya’da soykırım yapan Almanya’ya karşı New York Mahkemesi’nde açılan tazminat davası devam ediyor

1904-1908 yılları arasında, toplam 60 bin Herero, 10 bin Nama, Alman generalin yazılı emir ve talimatları çerçevesinde ölüme gönderilir

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TARİH

23 Temmuz 2019

Afrika ülkeleri tüm kıtanın tek bir serbest ticaret bölgesine dönüşmesine bir adım daha yaklaştılar

Afrika ülkelerinin serbest ticarete yönelmeleri ve dünya ile ticaretlerini gümrük birliği oluşturarak bir bütün halinde tek elden düzenlemeleri muhakkak ki Afrika’nın kalkınmasını hızlandıracaktır

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TARİH

08 Temmuz 2019

Nedir bu kuzey komşumuz Gürcistan’ın Ruslardan çektiği!

Süper güç Rusya, “Kafkaslar arka bahçemdir, bu coğrafyada bulunan Gürcistan bahçemdeki kurallara uysun, bahçe duvarının diğer tarafına geçmesin, aksi takdirde canını yakmaya devam ederim” demektedir

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TARİH

22 Haziran 2019

Nedir bu Küba’nın ABD’nden çektikleri!

Vaşington’un, John Bolton’un aklına uyarak soğuk savaş dönemi zihniyetine geri dönmesinden ötürü,  Küba’da yaşam, her geçen gün daha da zorlaşmakta

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