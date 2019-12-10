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Emrah Akın

eakin@kpmg.com

TARİH

10 Aralık 2019

Bütçe birliği ilkesine elveda, fon uygulamasına tekrar merhaba!

Ülkemizde, mali disiplin, bütçe birliği, bütçe genelliği ve adem-i tahsis ilkeleri fonlardan ve tahsisli vergi uygulamalarından çok çekti; tarihin tekerrür etmemesini ve 2020’de karşımıza yeni başka fonların çıkmamasını umalım

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TARİH

19 Ağustos 2019

Teşviklerde yeni dönem: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki “stratejik yatırım” teşvikleri neler ve bunlardan nasıl yararlanılacak?

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TARİH

16 Ocak 2019

Bütçenin 2018 karnesinde ÖTV ve KDV öne çıkıyor

2018’de cebimizden ne kadar vergi çıktı?

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TARİH

10 Ocak 2019

Sigara vergilemesinde ne değişti, şimdi ne olacak?

2019'da sigara üzerinden 45,7 milyar TL, ÖTV geliri bekleniyor

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TARİH

25 Aralık 2018

Kasımda çanlar ÖTV ve KDV için çalıyor!

2019 için planlanan “bütçe açığı” bize, kamu kesimi 2019’da da genişletici “maliye politikaları”na devam edecek diyor

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TARİH

16 Kasım 2018

Bütçe'nin Ekim karnesinde ÖTV dikkat çekiyor!

2019’un ekonomik büyüme için genişletici maliye politikası ile mali disiplin çıpası arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağımız bir yıl olmamasını umalım

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TARİH

06 Kasım 2018

Beyaz eşyada, otomobilde, mobilya ve konutta vergi indirimi: Mali disiplin mi, ekonomik büyüme mi?

Ekonomik büyümeyi destekleyecek bir “bütçe açığı” da artık olumsuz olarak görülmemeli

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TARİH

05 Kasım 2018

2019 bütçe tasarısından satırbaşları

Vergilerde ÖTV ve KDV yine başrolde!

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TARİH

01 Mart 2018

Faizli iadeden ‘hasılat' esasına; 10 başlıkta KDV reformu hakkında her şey

Zamanında yapılamayan iade için devlet faiz ödeyecek

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TARİH

30 Ocak 2017

2016’da ne kadar vergi ödedik; bütçe, yılı nasıl kapattı?

Her türlü olumsuzluğa rağmen 2016’daki bütçe gelirleri performansı oldukça tatmin edici

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TARİH

17 Aralık 2016

Bütçe hâlâ en önemli ekonomik çıpa!

İthalde alınan KDV alarm zilleri çalıyor

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TARİH

25 Kasım 2016

Otomobilde değişen ÖTV, cebimize ve ekonomiye nasıl yansıyacak?

Otomobil vergilemesinde şimdi ne değişecek?

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