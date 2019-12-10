Emrah Akın

TARİH
10 Aralık 2019
Ülkemizde, mali disiplin, bütçe birliği, bütçe genelliği ve adem-i tahsis ilkeleri fonlardan ve tahsisli vergi uygulamalarından çok çekti; tarihin tekerrür etmemesini ve 2020’de karşımıza yeni başka fonların çıkmamasını umalımDevamını Oku
TARİH
19 Ağustos 2019
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki “stratejik yatırım” teşvikleri neler ve bunlardan nasıl yararlanılacak?Devamını Oku
TARİH
16 Ocak 2019
2018’de cebimizden ne kadar vergi çıktı?Devamını Oku
TARİH
10 Ocak 2019
2019'da sigara üzerinden 45,7 milyar TL, ÖTV geliri bekleniyorDevamını Oku
TARİH
25 Aralık 2018
2019 için planlanan “bütçe açığı” bize, kamu kesimi 2019’da da genişletici “maliye politikaları”na devam edecek diyorDevamını Oku
TARİH
16 Kasım 2018
2019’un ekonomik büyüme için genişletici maliye politikası ile mali disiplin çıpası arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağımız bir yıl olmamasını umalımDevamını Oku
TARİH
06 Kasım 2018
Ekonomik büyümeyi destekleyecek bir “bütçe açığı” da artık olumsuz olarak görülmemeliDevamını Oku
TARİH
05 Kasım 2018
Vergilerde ÖTV ve KDV yine başrolde!Devamını Oku
TARİH
01 Mart 2018
Zamanında yapılamayan iade için devlet faiz ödeyecekDevamını Oku
TARİH
30 Ocak 2017
Her türlü olumsuzluğa rağmen 2016’daki bütçe gelirleri performansı oldukça tatmin ediciDevamını Oku
TARİH
17 Aralık 2016
İthalde alınan KDV alarm zilleri çalıyorDevamını Oku
TARİH
25 Kasım 2016
Otomobil vergilemesinde şimdi ne değişecek?Devamını Oku
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