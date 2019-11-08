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Yılmaz Murat Bilican

ymbymb@gmail.com

TARİH

08 Kasım 2019

Haneke’nin “Yedinci Kıta’sı” ve Fatih’teki 4 kardeşin “gerçek” intiharı

İçinde bulunduğumuz sistem hepimizi “duygusal bir buzlanma” yaratarak birer makinaya çevirmiş durumda

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TARİH

21 Eylül 2019

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 7. yılında: "İklimi çevirme! Pedalı çevir!"

Turun yaratıcısı Sema Gür sorularımızı yanıtladı

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TARİH

17 Eylül 2019

İzmir 20-27 Eylül iklim grevine hazırlanıyor

İklimi değil, sistemi değiştirmek için harekete geçme zamanı. Biz sistemi değiştirmezsek, sistem, içinde hepimiz olmak üzere dünyanın canına okuyacak çünkü…

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TARİH

24 Temmuz 2019

Ágnes Heller, bir düşünürü uğurlarken

Bize de çok tanıdık geleceği gibi; ekonomik olarak vaktiyle kapitalizm tarafından paylaşılan karlar bu iktidarlar tarafından kendileri, işbirlikçileri ve kuklaları için bir şekilde ranta dönüştürülüyor

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TARİH

12 Temmuz 2019

Mesele sanatı çuvala sokmak

Sanatın hemen hemen bütün alanlarında eğitim veren, sanatçı yetiştiren öğretim elemanlarından çuvallara, kitap, resim, heykel, seramik, filmler, oyunlar, notalar doldurulsun istenmiş…

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TARİH

18 Şubat 2019

Medea çocuklarını öldürdü, Leyla Güven kendini…

Açık bir şekilde haksızlığa uğrayan bir kişi ne yapar?

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TARİH

14 Şubat 2019

Bedensel aşka övgü

Ne çok aşkınız varsa o kadar yaşadığınıza değmiş demektir

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TARİH

12 Şubat 2019

Komşunun dili

Yabancı birinden duyduğumuz Türkçe bir “Nasılsın?” cümlesinin bile o insanla nasıl bir bağ oluşturduğunu ve bizi nasıl mutlu ettiğini çok iyi biliriz

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TARİH

07 Şubat 2019

Düşünme ve diyalog üstüne

Politik bir varlık olarak insan için diyalog elzemdir fakat diyalog için önce düşünme faaliyeti gelmelidir

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TARİH

26 Ocak 2019

Yılmaz Özdil’in “kutsal” kitabı ya da dana derileri nasıl işlenir?

Bu Yılmaz Özdil’in, maddi ve manevi olarak kendi kendini kutsadığı bir kitap, Atatürk işin ticari aracı sadece

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TARİH

25 Aralık 2018

Katip Bartleby, Aristoteles ve çalışıp tüketerek çoğalan insanlık

Katip Bartleby gibi “yapmamayı tercih ederim”, “tüketmemeyi tercih ederim” diyebildiğimizde gelecek özgürlük ve işte o zaman Wall Street'ten dünyaya yayılan sistem poff diye çökecek…

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TARİH

29 Kasım 2018

Bırakın da ölelim…

Bugünün insanı için gerçekte bir ölememe problemi var mı?

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