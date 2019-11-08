Yılmaz Murat Bilican

TARİH
08 Kasım 2019
İçinde bulunduğumuz sistem hepimizi “duygusal bir buzlanma” yaratarak birer makinaya çevirmiş durumdaDevamını Oku
TARİH
21 Eylül 2019
Turun yaratıcısı Sema Gür sorularımızı yanıtladıDevamını Oku
TARİH
17 Eylül 2019
İklimi değil, sistemi değiştirmek için harekete geçme zamanı. Biz sistemi değiştirmezsek, sistem, içinde hepimiz olmak üzere dünyanın canına okuyacak çünkü…Devamını Oku
TARİH
24 Temmuz 2019
Bize de çok tanıdık geleceği gibi; ekonomik olarak vaktiyle kapitalizm tarafından paylaşılan karlar bu iktidarlar tarafından kendileri, işbirlikçileri ve kuklaları için bir şekilde ranta dönüştürülüyorDevamını Oku
TARİH
12 Temmuz 2019
Sanatın hemen hemen bütün alanlarında eğitim veren, sanatçı yetiştiren öğretim elemanlarından çuvallara, kitap, resim, heykel, seramik, filmler, oyunlar, notalar doldurulsun istenmiş…Devamını Oku
TARİH
18 Şubat 2019
Açık bir şekilde haksızlığa uğrayan bir kişi ne yapar?Devamını Oku
TARİH
14 Şubat 2019
Ne çok aşkınız varsa o kadar yaşadığınıza değmiş demektirDevamını Oku
TARİH
12 Şubat 2019
Yabancı birinden duyduğumuz Türkçe bir “Nasılsın?” cümlesinin bile o insanla nasıl bir bağ oluşturduğunu ve bizi nasıl mutlu ettiğini çok iyi bilirizDevamını Oku
TARİH
07 Şubat 2019
Politik bir varlık olarak insan için diyalog elzemdir fakat diyalog için önce düşünme faaliyeti gelmelidirDevamını Oku
TARİH
26 Ocak 2019
Bu Yılmaz Özdil’in, maddi ve manevi olarak kendi kendini kutsadığı bir kitap, Atatürk işin ticari aracı sadeceDevamını Oku
TARİH
25 Aralık 2018
Katip Bartleby gibi “yapmamayı tercih ederim”, “tüketmemeyi tercih ederim” diyebildiğimizde gelecek özgürlük ve işte o zaman Wall Street'ten dünyaya yayılan sistem poff diye çökecek…Devamını Oku
TARİH
29 Kasım 2018
Bugünün insanı için gerçekte bir ölememe problemi var mı?Devamını Oku
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