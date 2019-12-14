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Mehmet Yalçın

myalcin@turk.net

TARİH

14 Aralık 2019

Türk mutfağının isimsiz kahramanıydı

İstanbul’un en eski esnaf lokantalarından 52 yıllık Şahin Lokantası’nın işletmecisi İsmail Şahin’i kaybettik. "Şahin usta", sessiz bir kahramandı…

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TARİH

30 Kasım 2019

Kelebek ömürlü şaraplar…

Her Kasım ayının üçüncü Perşembe’si şarapseverlere yaşama sevinci aşılayan "primeur" şaraplar, bu yıl da kadehleri şenlendirdiler…

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TARİH

16 Kasım 2019

Elli Peynirli Şehir

Geçen hafta sonu dünyanın en iyi peynir kitabı seçilen “50 Peynirli Şehir”in tanıtımı için Balıkesir’deydim. Nefis peynirler, zeytinyağları ve sirkeler tattım…

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TARİH

09 Kasım 2019

Çeyrek asırdan lezzet sırları

Türkiye’nin en iddialı restoranlarından Ulus’taki Sunset, 25. yaşını lezzet sırlarını paylaştığı şık bir yemek kitabıyla kutluyor…

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TARİH

02 Kasım 2019

Madalyaları yine süpürdük

Yılın ikinci yarısındaki uluslararası yarışmalarda birçok şarabımız yine altın ve gümüş madalyaları boynuna dizdi

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TARİH

26 Ekim 2019

Antalya’da meze şöleni

Üçüncüsü yapılan Uluslararası Meze Festivali’nde Akdeniz ve Orta Doğu’nun bu küçük lezzetleri başka bir boyuta çıktı…

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TARİH

19 Ekim 2019

İki bağdan izlenimler…

Bağbozumunun son günlerinde Kapadokya ve Kalecik bağlarında gördüklerim, Türk şarapçılığının geleceği için umut vericiydi

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TARİH

28 Eylül 2019

İçkiler hakkında merak edilenler: Şişedeki damlacıklar neden olur; cin bozulur mu; evde likör yapmanın püf noktaları ne?

Okuyuculardan çoğu eski içkilerle ilgili epey soru geliyor. Ara ara yapacağım gibi soruları cevaplıyorum…

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TARİH

14 Eylül 2019

“Eylül’de gel…”me! (2)

Geçen yıl bu günlerde, bu başlıkla yazdığım yazının devamı… Eylül’de adeta patlayan etkinliklerin “hedef kitle”lerde yarattığı bunaltı ve Eylül’ü hâlâ sonbahar ayı sananların yanılgısı…

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TARİH

08 Eylül 2019

Şarabın doğum günleri

Asmalar üzüm doldu, salkımlar ele geldi… Üzüm hasadının, bağbozumunun vakti de geldi; yemyeşil bir denizi andıran bağlar, şarapseverlerin ziyaretini bekliyor

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TARİH

25 Ağustos 2019

Bozcaada şarabı elden gidiyor

Antik çağlardan bu yana önemli bir şarap bölgesi olan Bozcaada, turizmin bağcılığı geriletmesi yüzünden şarapçılığın çökme tehlikesi ile karşı karşıya…

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TARİH

13 Ağustos 2019

Sıkıcı bir bayram yazısı

Bayram haftalarında bal damlayan bir kalemle keyif yazıları yazmak âdettendir. Ama ya bayrama iç karartıcı gerçeklerin gölgesinde giriliyorsa? O zaman…

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