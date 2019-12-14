Mehmet Yalçın

TARİH
14 Aralık 2019
İstanbul’un en eski esnaf lokantalarından 52 yıllık Şahin Lokantası’nın işletmecisi İsmail Şahin’i kaybettik. "Şahin usta", sessiz bir kahramandı…Devamını Oku
TARİH
30 Kasım 2019
Her Kasım ayının üçüncü Perşembe’si şarapseverlere yaşama sevinci aşılayan "primeur" şaraplar, bu yıl da kadehleri şenlendirdiler…Devamını Oku
TARİH
16 Kasım 2019
Geçen hafta sonu dünyanın en iyi peynir kitabı seçilen “50 Peynirli Şehir”in tanıtımı için Balıkesir’deydim. Nefis peynirler, zeytinyağları ve sirkeler tattım…Devamını Oku
TARİH
09 Kasım 2019
Türkiye’nin en iddialı restoranlarından Ulus’taki Sunset, 25. yaşını lezzet sırlarını paylaştığı şık bir yemek kitabıyla kutluyor…Devamını Oku
TARİH
02 Kasım 2019
Yılın ikinci yarısındaki uluslararası yarışmalarda birçok şarabımız yine altın ve gümüş madalyaları boynuna dizdiDevamını Oku
TARİH
26 Ekim 2019
Üçüncüsü yapılan Uluslararası Meze Festivali’nde Akdeniz ve Orta Doğu’nun bu küçük lezzetleri başka bir boyuta çıktı…Devamını Oku
TARİH
19 Ekim 2019
Bağbozumunun son günlerinde Kapadokya ve Kalecik bağlarında gördüklerim, Türk şarapçılığının geleceği için umut vericiydiDevamını Oku
TARİH
28 Eylül 2019
Okuyuculardan çoğu eski içkilerle ilgili epey soru geliyor. Ara ara yapacağım gibi soruları cevaplıyorum…Devamını Oku
TARİH
14 Eylül 2019
Geçen yıl bu günlerde, bu başlıkla yazdığım yazının devamı… Eylül’de adeta patlayan etkinliklerin “hedef kitle”lerde yarattığı bunaltı ve Eylül’ü hâlâ sonbahar ayı sananların yanılgısı…Devamını Oku
TARİH
08 Eylül 2019
Asmalar üzüm doldu, salkımlar ele geldi… Üzüm hasadının, bağbozumunun vakti de geldi; yemyeşil bir denizi andıran bağlar, şarapseverlerin ziyaretini bekliyorDevamını Oku
TARİH
25 Ağustos 2019
Antik çağlardan bu yana önemli bir şarap bölgesi olan Bozcaada, turizmin bağcılığı geriletmesi yüzünden şarapçılığın çökme tehlikesi ile karşı karşıya…Devamını Oku
TARİH
13 Ağustos 2019
Bayram haftalarında bal damlayan bir kalemle keyif yazıları yazmak âdettendir. Ama ya bayrama iç karartıcı gerçeklerin gölgesinde giriliyorsa? O zaman…Devamını Oku
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