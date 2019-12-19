Seyfettin Gürsel

TARİH
19 Aralık 2019
Pek çok kez belirttiğim gibi 4,5 milyonluk işsizler ordusunun yarattığı en büyük tehdit, işsizlik sürelerinin daha önce hiç deneyimlemediğimiz kadar uzamasıdırDevamını Oku
TARİH
16 Ekim 2019
Bu, Türkiye'nin tarihinde hiç deneyimlemediği yeni bir sorundurDevamını Oku
TARİH
20 Eylül 2019
TÜİK işgücü piyasası gelişmelerini 5 eğitim düzeyi itibariyle yayınlıyor: Okur-yazar olmayanlar, Lise altı eğitimliler, Lise, Mesleki veya teknik lise ve Yüksek ÖğretimDevamını Oku
TARİH
18 Eylül 2019
İşsizlik kasırgasının yaratığı tahribat eğitim düzeyleri itibariyle de oldukça farklı bir manzara ve çarpıcı gelişmeler arz ediyor. Ama sizi oldukça yordum. Bu konuyu isterseniz yarına bırakalımDevamını Oku
TARİH
12 Eylül 2019
Politika faizi ne kadar aşağıya çekilirse endaze kaçırılmış olur?Devamını Oku
TARİH
15 Ağustos 2019
İstihdamdaki olumsuzluk bir bakıma büyümenin hız kestiğini teyit ediyorDevamını Oku
TARİH
07 Temmuz 2019
TCMB Başkanı'nın görevden alınması 2001 krizi ertesinde kurulan özerk ekonomik kurumlara dayalı ekonomiden, 90’ların ucube sistemine geri dönüşün işaret fişeğiDevamını Oku
TARİH
18 Haziran 2019
Kritik nokta önceki krizlerde olduğu gibi yüksek büyümeye dönüşün bu sefer mümkün olup olmadığıDevamını Oku
TARİH
02 Haziran 2019
Demokratik rejim ile ilgili endişeler dağılmadıkça, ekonomi yönetimine duyulan derin güvensizlik son bulmadıkça hızlı büyümeye geçiş gerçekçi değilDevamını Oku
TARİH
16 Mayıs 2019
Önemli olan tepe noktasına ulaştıktan sonra işsizliğin önceki krizlerin aksine hızla düşüşe geçmeyecek olmasıDevamını Oku
TARİH
16 Nisan 2019
İşsizlik birkaç ay içinde tarihi rekorunu kırabilirDevamını Oku
TARİH
05 Nisan 2019
İttifak yapılmayan 24 yerde MHP oy oranı yüzde 18,2’den 27,9’a yükselirken, AKP oy oranı yüzde 48,8’den 37,8’e gerilediDevamını Oku
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