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Şenay Tanrıvermiş

senayt@windowslive.com

TARİH

16 Aralık 2019

Çın Sabahta ile 90’lar iyimserliği ve Hale Akınlı hüznü

İnsanlar ölüyor ve karakterler yaşamaya devam ediyorsa tiyatro hayattan bir kez daha öne çıkıyor

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TARİH

14 Aralık 2019

Bir kadın kaç kere ölür?

Bir kadın kaç kere öldürülürse öldürülsün bazı kadınlar hiç ölmüyor ve her gün bir kez daha diriliyorlar

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TARİH

12 Aralık 2019

Bir sahne yanar ve tüm dünya kül olursa bir kadın kalkar ve oyuna başlar; Nurhan Uslu

Ağustos ayında yanan ve tiyatroyu yeniden ayağa kaldırmak için mücadele eden Mask-Kara Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmeni Nurhan Uslu'yla konuştuk

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TARİH

28 Kasım 2019

"2019'un en iyi dizileri" listem

Seneye daha iyi diziler izlemek ve yazmak ümidiyle

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TARİH

02 Temmuz 2019

Performans ve fikir sanatçısı Genco Gülan ile çok akıllı ve bol fikirli bir söyleşi

Türkiye’de sanata yönelik genel bir umursamazlık durumu aslında belli bir özgürlük alanı da yaratıyor

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TARİH

03 Haziran 2019

Öte’yi ötelemeyin!

Pek çok sert duygu ve düşünceyi imalarla okuyucuya bırakan yazar feminizm konusunda kendisini hiç saklamıyor

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TARİH

07 Mayıs 2019

Teessür

"Pek çok açıdan titiz, temiz ve cesur bir çalışma Teessür ve Kültüral Performing Arts’ın yaratıcı tiyatroya epeyi sürprizler vaat ettiğini müjdeliyor"

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TARİH

21 Nisan 2019

Gündüz Kuşağı’nın faydaları ve zararları

Gündüz karanlığının şakası olmaz

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TARİH

21 Mart 2019

Dikkat! Pose dizisinin retro havaları fena çarpıyor!

Pose egemen politikaların bireyler üzerindeki tezahürünü yani bedenin politika üretme ve pratik etme merkezine dönüşümünü 1980’ler New York atmosferinde anlatıyor

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TARİH

17 Mart 2019

Bitmek bilmez kimlik çıkmazı ve ahh Matmazel Julie ahhh!

Nilay Erdönmez, Julie’nin histerik dünyasını unutulmaz bir performansla oyunculuk ziyafetine dönüştürüyor

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TARİH

03 Mart 2019

Söz Veriyorum

Kimsenin kimseyi kandırarak değil olduğu gibi sevdiği ve sevmekten utanılmadığı Yeşilçam filmleri gibi…

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TARİH

23 Ocak 2019

Yaşamak yaşlıların da hakkıdır; Kominsky Method

Komisnky Method dünyanın başka yerlerinde insanların yaşlanınca ölmeden ölü sayılmadıklarını ve son nefese kadar aşk, sevgi ve üretmenin ayıp sayılmadığını hatırlatıyor

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