Şenay Tanrıvermiş

TARİH
16 Aralık 2019
İnsanlar ölüyor ve karakterler yaşamaya devam ediyorsa tiyatro hayattan bir kez daha öne çıkıyorDevamını Oku
TARİH
14 Aralık 2019
Bir kadın kaç kere öldürülürse öldürülsün bazı kadınlar hiç ölmüyor ve her gün bir kez daha diriliyorlarDevamını Oku
TARİH
12 Aralık 2019
Ağustos ayında yanan ve tiyatroyu yeniden ayağa kaldırmak için mücadele eden Mask-Kara Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmeni Nurhan Uslu'yla konuştukDevamını Oku
TARİH
28 Kasım 2019
Seneye daha iyi diziler izlemek ve yazmak ümidiyleDevamını Oku
TARİH
02 Temmuz 2019
Türkiye’de sanata yönelik genel bir umursamazlık durumu aslında belli bir özgürlük alanı da yaratıyorDevamını Oku
TARİH
03 Haziran 2019
Pek çok sert duygu ve düşünceyi imalarla okuyucuya bırakan yazar feminizm konusunda kendisini hiç saklamıyorDevamını Oku
TARİH
07 Mayıs 2019
"Pek çok açıdan titiz, temiz ve cesur bir çalışma Teessür ve Kültüral Performing Arts’ın yaratıcı tiyatroya epeyi sürprizler vaat ettiğini müjdeliyor"Devamını Oku
TARİH
21 Nisan 2019
Gündüz karanlığının şakası olmazDevamını Oku
TARİH
21 Mart 2019
Pose egemen politikaların bireyler üzerindeki tezahürünü yani bedenin politika üretme ve pratik etme merkezine dönüşümünü 1980’ler New York atmosferinde anlatıyorDevamını Oku
TARİH
17 Mart 2019
Nilay Erdönmez, Julie’nin histerik dünyasını unutulmaz bir performansla oyunculuk ziyafetine dönüştürüyorDevamını Oku
TARİH
03 Mart 2019
Kimsenin kimseyi kandırarak değil olduğu gibi sevdiği ve sevmekten utanılmadığı Yeşilçam filmleri gibi…Devamını Oku
TARİH
23 Ocak 2019
Komisnky Method dünyanın başka yerlerinde insanların yaşlanınca ölmeden ölü sayılmadıklarını ve son nefese kadar aşk, sevgi ve üretmenin ayıp sayılmadığını hatırlatıyorDevamını Oku
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