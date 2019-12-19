Mehmet Y. Yılmaz

TARİH
19 Aralık 2019
Kamu adına denetim görevi yapacak olanlarda aranacak nitelikler somut ve ölçülebilir olmalıdır. Denetçilerde "Allah korkusu" aramak, vatandaşlar arasında inanca göre ayrım yapmak anlamına gelir. Amaçları laik Cumhuriyet’te bir delik açmaya çalışmak mı?Devamını Oku
TARİH
18 Aralık 2019
Erdoğan’ın kapısına "kurtar beni" diye dayanan yandaş zenginlere "paramız bitti" demesini beklemiyordunuz herhalde. Bu ilave emlak vergisinin amacı da çaresiz fakirlere değil, iş bilmez zenginlere kaynak yaratmakDevamını Oku
TARİH
17 Aralık 2019
İktidarın kendine güvendiği yıllarda düzenlenmesi sorun olmayan Rakı Festivali’nin artık yapılamıyor olmasının nedeni iktidarın sokaktan korkması. İktidarı saran paranoya, sokaktaki her hareketin cezalandırılmasına yol açıyorDevamını Oku
TARİH
16 Aralık 2019
Önce dükkânlarının kirasını halka ödettirdiler. Sonra da "zarar ediyor" diye Simit Sarayı’nı Ziraat Bankası’na satıverdiler. İşçiden-memurdan saklanan parayı, zarar eden şirketlere bol keseden dağıtmaya "üç harfliler" mi karıştı acaba?Devamını Oku
TARİH
13 Aralık 2019
2023 genel seçiminde 5 milyon yeni seçmen ve yeni partiler olacak. Eski nutuklarla yeni kuşak seçmeni ikna etmek kolay değil. Buyurun size bir siyasi kehanet: Erdoğan, Bahçeli’nin kendisine kurduğu başkanlık sistemi tuzağına atladığına çok pişman olacakDevamını Oku
TARİH
12 Aralık 2019
Erdoğan’ın "çılgın projesi" Kanal İstanbul için emekli maaşımı bile bağışlarım. Her Lodos estiğinde kenti saracak çürük yumurta kokusu, siyasal İslamcıların iktidarını hatırlatsın ve halkımız bir daha benzer bir hataya düşmesin diye!Devamını Oku
TARİH
11 Aralık 2019
Erdoğan, Londra’da Macron ile tartışmalı konulara hiç girmediğini söyledi. 2 gün sonra İstanbul’da Macron’un yüzüne karşı "yalancısın" dediğini anlattı. Yandaş medya ne yapmak istiyor? Bunların hangisi doğru?Devamını Oku
TARİH
10 Aralık 2019
İslam ülkelerindeki ahlaki erozyonun asıl nedeni, Cumhurbaşkanı’nın iddia ettiği gibi “batılıların sosyal medya saldırısı” değil, yolsuzlukları önleyecek Anayasal kurumların gelişmemiş olmasıdır. Kendini mahkeme zanneden İstanbul Valiliği’ne de bir çift sözüm varDevamını Oku
TARİH
09 Aralık 2019
Erdoğan’ın Şehir Üniversitesi tartışmasını kızıştırması, AKP’nin kamu varlıklarını nasıl yönettiğini de gözler önüne seriyor. Bugün ayrıca HDP’li gençlere dayaktan korunma yolunu da öğretiyorumDevamını Oku
TARİH
06 Aralık 2019
Şule Çet’in katillerine iyi hâl indirimini eleştiren Adalet Bakanı’na sormak isterim: Yakında Meclis’ten geçirecekleri "infaz indirimi" yasası ile kaç kadın katili cezasını eksik çekerek sokağa çıkacak?Devamını Oku
TARİH
05 Aralık 2019
Anlı şanlı holdinglerimiz dahil olmak üzere bütün vakıf üniversitelerinde çalışan doktoralı, hatta doçent, profesör unvanlı öğretim üyeleri, aynı holdingin, kendileriyle aynı "kıdemde" bir yöneticisinden daha az maaş alırlar.Devamını Oku
TARİH
04 Aralık 2019
Şunu sorabiliriz herhalde: Bu okullarda okuyan ve okuyacak çocukları, dünyadaki yaşıtlarıyla eş değerde bir eğitim olanağına kavuşturmak için ne yapıyorsunuz?Devamını Oku
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