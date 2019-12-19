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Mehmet Y. Yılmaz

mehmetyyilmaz@t24.com.tr

TARİH

19 Aralık 2019

Bundan hutbe olur, "karar" değil!

Kamu adına denetim görevi yapacak olanlarda aranacak nitelikler somut ve ölçülebilir olmalıdır. Denetçilerde "Allah korkusu" aramak, vatandaşlar arasında inanca göre ayrım yapmak anlamına gelir. Amaçları laik Cumhuriyet’te bir delik açmaya çalışmak mı?

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TARİH

18 Aralık 2019

"Erdoğan mahcup olmasın" vergisi

Erdoğan’ın kapısına "kurtar beni" diye dayanan yandaş zenginlere "paramız bitti" demesini beklemiyordunuz herhalde. Bu ilave emlak vergisinin amacı da çaresiz fakirlere değil, iş bilmez zenginlere kaynak yaratmak

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TARİH

17 Aralık 2019

İktidarın halktan ödü kopuyor

İktidarın kendine güvendiği yıllarda düzenlenmesi sorun olmayan Rakı Festivali’nin artık yapılamıyor olmasının nedeni iktidarın sokaktan korkması. İktidarı saran paranoya, sokaktaki her hareketin cezalandırılmasına yol açıyor

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TARİH

16 Aralık 2019

Bu tür işler durduk yerde olmaz!

Önce dükkânlarının kirasını halka ödettirdiler. Sonra da "zarar ediyor" diye Simit Sarayı’nı Ziraat Bankası’na satıverdiler. İşçiden-memurdan saklanan parayı, zarar eden şirketlere bol keseden dağıtmaya "üç harfliler" mi karıştı acaba?

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TARİH

13 Aralık 2019

Milenyum kuşağı 2023’te eski çamlardan bardak yapacak

2023 genel seçiminde 5 milyon yeni seçmen ve yeni partiler olacak. Eski nutuklarla yeni kuşak seçmeni ikna etmek kolay değil. Buyurun size bir siyasi kehanet: Erdoğan, Bahçeli’nin kendisine kurduğu başkanlık sistemi tuzağına atladığına çok pişman olacak

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TARİH

12 Aralık 2019

Kanal İstanbul hemen yapılmalıdır!

Erdoğan’ın "çılgın projesi" Kanal İstanbul için emekli maaşımı bile bağışlarım. Her Lodos estiğinde kenti saracak çürük yumurta kokusu, siyasal İslamcıların iktidarını hatırlatsın ve halkımız bir daha benzer bir hataya düşmesin diye!

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TARİH

11 Aralık 2019

Erdoğan’ın hangi söylediği "doğru haber"?

Erdoğan, Londra’da Macron ile tartışmalı konulara hiç girmediğini söyledi. 2 gün sonra İstanbul’da Macron’un yüzüne karşı "yalancısın" dediğini anlattı. Yandaş medya ne yapmak istiyor? Bunların hangisi doğru?

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TARİH

10 Aralık 2019

"Ahlaki erozyon", yolsuzluklarla başlar

İslam ülkelerindeki ahlaki erozyonun asıl nedeni, Cumhurbaşkanı’nın iddia ettiği gibi “batılıların sosyal medya saldırısı” değil, yolsuzlukları önleyecek Anayasal kurumların gelişmemiş olmasıdır. Kendini mahkeme zanneden İstanbul Valiliği’ne de bir çift sözüm var

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TARİH

09 Aralık 2019

Kamu varlıkları yönetiminde "etik" meselesi

Erdoğan’ın Şehir Üniversitesi tartışmasını kızıştırması, AKP’nin kamu varlıklarını nasıl yönettiğini de gözler önüne seriyor. Bugün ayrıca HDP’li gençlere dayaktan korunma yolunu da öğretiyorum

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TARİH

06 Aralık 2019

"İyi hâl indirimi" kötü, "infaz indirimi" iyi mi?

Şule Çet’in katillerine iyi hâl indirimini eleştiren Adalet Bakanı’na sormak isterim: Yakında Meclis’ten geçirecekleri "infaz indirimi" yasası ile kaç kadın katili cezasını eksik çekerek sokağa çıkacak?

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TARİH

05 Aralık 2019

En değersiz "eğitimli emek": Üniversitede hocalık!

Anlı şanlı holdinglerimiz dahil olmak üzere bütün vakıf üniversitelerinde çalışan doktoralı, hatta doçent, profesör unvanlı öğretim üyeleri, aynı holdingin, kendileriyle aynı "kıdemde" bir yöneticisinden daha az maaş alırlar.

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TARİH

04 Aralık 2019

Çocuklarımızın çoğunluğu "aptal" olabilir mi?

Şunu sorabiliriz herhalde: Bu okullarda okuyan ve okuyacak çocukları, dünyadaki yaşıtlarıyla eş değerde bir eğitim olanağına kavuşturmak için ne yapıyorsunuz?

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