Mehmet Y. Yılmaz

Erdoğan’ın "çılgın projesi" Kanal İstanbul için emekli maaşımı bile bağışlarım. Her Lodos estiğinde kenti saracak çürük yumurta kokusu, siyasal İslamcıların iktidarını hatırlatsın ve halkımız bir daha benzer bir hataya düşmesin diye!