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Gazeteci Hakkı Boltan gözaltına alındı

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Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan RTÜK Başkanı'na: Bana bir ‘manevi değer’ tarifi yapsın

"Show TV'nin, her gece 'aile izleme' ikonu ile yayınladığı ana haberlerini seyreden yok mu aranızda Ebubekir Bey?"

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Gazeteci Şerife Oruç hakkında yakalama kararı

Yakalama kararı, adli kontrol yükümlülükleri yerine getirilmediği gerekçesiyle verildi

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Yeni Şafak'tan kafa karıştıran seçim anketi; toplam oy yüzde 105,9 çıktı

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RTÜK'ten Çukur ve Yasak Elma dizilerine ceza

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TGC Başkanı Olcayto: Gazetecileri potansiyel suçlu görmekten vazgeçin!

Türkiye'de öldürülen 65. gazeteci olan Nuh Köklü ölümünün beşinci yılında TGC'de anıldı

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İsmini Alparslan Türkeş'in koyduğu Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Ortadoğu gazetesi daha önce ekonomik sorunlar nedeniyle yerel yayına geçmişti

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Survivor 2020'de ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2020'nin ilk bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu 'Ünlüler' kazandı

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NTV'de üst düzey ayrılık: Dijital Yayın Yönetmeni Levent Ertem görevinden istifa etti

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Sabah yazarı Hıncal Uluç’tan gazetesine eleştiri: Bu manşet nereden çıktı, ‘Böyle yazın’ diye elinize mi sıkıştırdılar!

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Güvenlik analisti Gürcan'dan hazırladığı videoyu kullanan HaberTürk'e: Ana akıma çıkmamam konusunda talimat var, başınız belaya girmesin

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Ahmet Hakan’dan CHP’li milletvekiline boykot şakası: Bizi izlemek size yasak, ihbar ederim ha!

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Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

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