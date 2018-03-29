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CEM TUNÇER

Söyleşi

"Kişiliğimiz bir kimlikten, bir topluluktan, bir devletten çok daha fazlası"

Mark Z. Danielewski: Ev, sadece bir mekân değil, okurun bilinçdışında da varlık gösterebilmesi amacıyla inşa edildi

CEM TUNÇER
Söyleşi

“Yaşadığımız dünya bu, başka bir dünya değil”

Lidia Yuknavitch: İnsanlığımızı ve varlığımızı yıkmak isteyen güçlere göğüs germe mücadelesinin her daim devam ettiği fikri bana az da olsa ümit veriyor

CEM TUNÇER
English

"We live in this world, not some other"

Lidia Yuknavitch: The slight optimism I feel comes from the idea that the fight goes on, in every era, to stand up to those forces who would murder our humanity and end existence

CEM TUNÇER
Söyleşi

"Âşıklık geri geliyor"

Ulaş Özdemir: Âşıklık görünmüyor, özünden koptu gibi düşünceler olsa da, tam tersi. Pir Sultan'ın sözleri tabii ki evrensel ve günümüze uyuyor. Ama bugünün sözünü söylemeyi dert edinmiş gençler de var

CEM TUNÇER
Kritik

Gerçeğin çölüne hoş geldiniz

George Saunders, bizi gerçeğin çölüne davet ediyor ve her kitabıyla çıtayı biraz daha yükselterek bağırıyor: Hepiniz tema parklarında yaşayan ölülersiniz

CEM TUNÇER
Söyleşi

"Bu gerçeği göz ardı edemiyorum, ben bir yazarım"

Orhan Pamuk, Elena Ferrante, Han Kang gibi yazarlarla Uluslararası Man Booker Ödülü’nün finalistleri arasında yer alan Robert Seethaler ile romanı üzerine konuştuk

CEM TUNÇER
Kritik

Köpekler, insanlar ve tanrılar

André Alexis, Tanrılar Zar Attığında adlı kitabında, on beş köpeğe insan aklı vererek yaşananları beklemeye koyuluyor. Kitap, insan aklına ve insan-köpek-tanrı ilişkisine dair düşünmeye sevk eden bir kurmaca

CEM TUNÇER
Kritik

Çember: Olup biten her şey bilinmeli

Çember’e göre yapılan her şey, gidilen her yer paylaşılmalı, tüm odalarımız şeffaf olmalı ve ülkelerin meydanlarında, parlamentolarda, sahillerde, hastanelerde, sokaklarda bir gözetim mekanizması oluşturulmalı

CEM TUNÇER
Söyleşi

"Gerçekler, vatansever bir öyküye sığmayacak kadar karmaşıktır"

Elliot Ackerman: Politika kazanmayla ve gücü elde tutmayla tanımlanabilir. Bunu başarmak için iki yol var: ya insanları bölersiniz ya da birleştirirsiniz. İnsanları birleştirmek çok zor. İnsanları ayırmak için tek yapmanız gereken korkmalarını sağlamak...

CEM TUNÇER
Söyleşi

“Sadece dille oynayarak yapılan edebiyat kaçış edebiyatıdır”

Hasan Bülent Kahraman: Takip ettiğim yazarlar var. Fakat bir şey söyleyeyim, bu yazarların hırslarını eksik görüyorum. Bana şu söyleyeceğimden dolayı itiraz edebilirler ama bu yazarların dünyayı değiştirme tutkularını eksik görüyorum...

CEM TUNÇER
Kritik

Sahi, niçin yaşıyoruz?

Paul O’Rourke, Tanrı’ya inanmayı denemiş fakat bu çabası başarısızlıkla sonuçlanmış bir dişçi. O, Joshua Ferris'in Makul Bir Saatte Yeniden Uyansam adlı romanının kahramanı. Tanışın...

CEM TUNÇER
Kritik

Soğanı Soymak... Meşakkatli fakat gerekli

Günter Grass, anılarının ilk cildi Soğanı Soyarken’de hem dönem Almanyası’na bir bakış atıyor, hem de geçmişi ve yaşadıklarıyla derin bir hesaplaşmaya giriyor...

CEM TUNÇER

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