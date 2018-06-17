Erdoğan'ın tek adamlığı, Trump'ın menfaatine

(2003’te reddedilen 1 Mart Tezkeresi bugün geçerdi)

Nedeni çok basit...

“Yeni Türkiye”de Erdoğan’ı ikna ettiğin, ya da kandırdığın anda tüm Türkiye’yi ikna etmiş veya kandırmış oluyorsun!

Trump’ın, Türkiye’de meclis, basın, sivil topum örgütleri, kamuoyu nasıl bir tepki verir diye kaygılanmasına hiç gerek yok...

Erdoğan’ı ikna etmek yeterli...

Çünkü Türkiye’de demokrasinin işlemesi bazı kritik anlarda ABD’nin çıkarlarına aykırı sonuçlar verebiliyor...

Geçmişte yaşanmış somut ve çarpıcı bir örneği hatırlayalım...

2003 yılında, ABD askerlerinin Türkiye üzerinden Irak’a geçişine izin verilmesini öngören “1 Mart Tezkeresi” Erdoğan’ın olağanüstü çabasına rağmen TBMM’de reddedilmişti...

Ve Erdoğan çok öfkelenmişti...

Erdoğan’ın daha sonraki yıllarda fiilen tek adamlığını uygulamaya koyduğu dönemde gündeme gelmiş olsa hemen geçerdi...

Neden ve nasıl reddedilmişti?

Meclis’in, basının, sivil toplumun belli oranda hala bir gücü vardı, demokrasi eksikliklerine karşın yine de işlemişti...

Bir de muhalefetin tek başına karşı çıkması yetmiyordu, AKP içinden yaklaşık 50 milletvekili de Erdoğan’ı dinlemeyerek tezkereye “hayır” demişti...

Bu sonuç, ABD’nin inanılmaz baskı ve tehditlerine rağmen ortaya çıkmıştı...

Bu duruş başta Müslüman dünyası olmak üzere, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de büyük saygınlık uyandırmıştı...

Zaman içinde o dönem Erdoğan’a kulak asmayarak tezkereye karşı çıkan herkes tasfiye edildi...

Yerlerine Erdoğan’ın ağzının içine bakan ve verilen talimata harfiyen uyan isimler getirildi...

Artık Erdoğan ne derse o...

Geçmişte, “1 Mart Tezkeresi”nin reddedilmesinin acısını yaşayan ABD için ideal bir tablo...

Ancak bu durum ABD için iyi de bizim çıkarlarımıza ne kadar uygun?

Zira daha geçen ocak ayında Erdoğan kendi itiraf etmişti:

“Obama döneminde bir değil, iki değil, üç değil hep aldatıldık!”

Peki şimdi ne olacak?

Tekrar aldatılmamasının bir garantisi var mı?

Ya da yeniden seçilirse onun kandırılmasını engelleyecek bir denge, fren kaldı mı?

24 Haziran seçim sonuçlarını en fazla merak edenlerden biri de eminim Trump olacak...