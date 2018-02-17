T24 LogoT24 Logo

Ahmet Sever

ahmetsever4242@gmail.com

17 Şubat 2018

Çetin Altan, hâlâ "enseyi karartmayın" der miydi acaba?

Sanırım Erdoğan'dan aldığı ödülü götürüp Saray'ın kapısına bırakırdı

88 yaşında aramızdan ayrılan Çetin Altan’ın 25 Haziran 2015 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan veda niteliğindeki son yazısı, “Hayal ettiğim ülke bu değildi” başlığını taşıyordu:

“Artık anlaşılıyor ki ülkeme demokrasinin geldiğini göremeden ayrılacağım bu dünyadan.”

Ne yazık ki aynen öyle oldu...

Ülkesine demokrasinin geldiğini göremeden ayrıldı bu dünyadan...

Bugün yaşıyor olsaydı üstüne bir de dramatik bir şekilde iki oğlunun birden ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olduğunu görecekti...

Yaşlı kalbi buna dayanmayabilirdi...

İyi ki bugünleri görmedi...

Oysa, aynı Çetin Altan’a 2009 yılında Tayyip Erdoğan tarafından Kültür Sanat Büyük Ödülü verilmişti.

Düzenlenen törende konuşan Erdoğan Çetin Altan için şunları söylemişti:

“Bugün mutlulukla ifade ediyorum ki, Türkiye artık Çetin Altan’ı 300 kez mahkeme kapılarına çağıran ve düşünceyi mahkum eden Türkiye değildir.”

Evet, Türkiye değişti gerçekten...

Onun 514 gündür hapiste tutulan çocukları Ahmet ve Mehmet Altan’ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden bir Türkiye var artık...

Erdoğan’ın o günkü konuşmasını bir okuyun:

“Türkiye’nin tarihinde önemli anlarında düşüncelerinden dolayı çok ağır bedeller ödendi. Kemikleşmiş önyargılar ve tahammülsüz anlayışların bedelini Türkiye ödedi. Eleştiriye tahammül olmadan yol alamayız. Söz olmadan, yazı ve fikir olmadan uygarlık iddiamızı gerçekleştiremeyiz. Demokrasinin tarihi tahammül duygusudur.

Bugün, Türkiye’nin ideal noktaya ulaştığını belki söyleyemeyiz. Ama düne göre çok daha iyi bir noktada bulunuyoruz ve çok daha iyiye doğru ilerlemek için güçlü bir irade ve kararlılığa sahibiz.

Türkiye, Çetin Altan’ın ısrarla vurguladığı gibi enseyi karartmamış, umut kapılarını kapatmamış, içine kapanmaktan kurtularak dünyaya açılmıştır.”

İnanılması zor değil mi?

Çetin Altan yaşıyor olsaydı hala “enseyi karartmayın” der miydi bilmiyorum, ama sanırım Erdoğan’dan aldığı ödülü götürüp Saray’ın kapısına bırakırdı...

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Tayyip ErdoğanÇetin AltanAhmet Altan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yazarın Diğer Yazıları

Türkiye bu kadar tehdit ve hakaret eden bir Cumhurbaşkanı görmedi

Erdoğan, Fatih Portakal üzerinden tüm muhalefete gözdağı veriyor...

Erdoğan'a nasıl hakaret etmişim?

Soylu'nun “Sahtekar, düzenbaz, alçak” ifadelerini AİHM kantarında tartan savcılar “Eleştiri hakkı” derken, Erdoğan şikayetçi olunca eleştiri içeren cümleleri hakaret sayıyor...

“Dava” için her yol meşru değil artık...

Böyle devam ederse, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde demokrasi son yolculuğuna uğurlanacak...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24