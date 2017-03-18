AKP'li baba-oğula Bağcılar Belediyesi'nden 5 yılda 3 milyon liralık 11 ihale!

AKP İstanbul milletvekili Hasan Turan’ın 2011 yılında kurduğu; vekil olduktan sonra oğluna devrettiği aile şirketi AKP’li Bağcılar Belediyesi’nce ihya edilmiş. Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, hem baba Turan hem oğul Turan döneminde 5 yılda Bağcılar Belediyesi’nden 11 ihalede toplam 3 milyon TL almış. Baba, oğul aile şirketinin belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere ‘büyük ilgi’ gösterdiği dikkat çekiyor. Vekilin seçim bölgesi Bağcılar’da kurulu şirket diğer kamu kuruluşlarından da 4 ihalede yaklaşık 250 bin TL kazanç sağlamış.

‘Etkin’ şirket...

AKP’li Turan 2011 yılında Etkin Grup “Etkin Grup Medya Ajans Turizm İnşaat İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti’yi kurdu. Turan, 2014’te AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’ni temsilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) meclis üyesi oldu. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP İstanbul milletvekili seçildi. Milletvekilleri seçimlerinden önce İBB meclis üyeliğinden istifa etti. Vekilliğinin ardından şirketindeki hisselerini oğlu Muhammed Turan’a devretti. 800 bin TL’lik hissenin 760 bin TL’si oğul Turan’ın üzerine yapıldı. Oğul Turan şirketin müdürlüğünü de üstlendi.

Bağcılar’da kurulu olan Etkin Grup, Bağcılar Belediyesi’nden 2011’den 2016’ya kadar 5 yılda 11 ihale aldı. 2011’de 1, 2012’de 3, 2013’te 1, 2014’te 1, 2015’te 3, 2016’da 2 ihalenin toplamı 3 milyon TL’yi buldu. Bu ihalelerin bir kısmı Turan’ın İBB meclis üyeliği ve vekilliği dönemine rastlıyor. Giresunlu olan Turan ailesinin şirketi Giresun Özel İdaresi’nin açtığı ‘Geçmişten Günümüze Giresun Kitabı Baskı Yaptırılması’ ihalesini 2016 yılında 65 bin TL’lik ihale ile almış. Şirket Giresun İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nden, AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nden ve Bakırköy Kamu Hastaneleri Birliği’nden de ihaleler almış. Bu ihalelerin de toplamı 250 bin TL’li buluyor.

"Siyaset de ticaret de yaparız"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi İBB’nin AKP’li meclis üyesi olan Nazmiye Sümeyye Sayan’ın hem sahibi hem ortağı hem müdürü olduğu danışmanlık şirketinin, AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden 1 milyon TL’yi aşan 3 ihale alması dün İBB meclis gündemine geldi. 12 CHP’li meclis üyesi dün İBB meclisine soru önergesi verdi. Üyeler adına önergeyi mecliste okuyan Hüseyin Sağ, Sayan’ın Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde bütçe, denetim, komisyon, planlama gibi görüşmelere katılıp katılmadığını ve bahsedilen ihalelerden iptal edilenin olup olmadığını sordu. AKP’li meclis üyesi Faruk Aydın ise CHP’ye tepki göstererek şöyle konuştu:

“Haber doğrudur, diyelim. Burada hepimiz meclis üyesiyiz. Siyaset yapıyoruz. Aynı zamanda ticaret de yapıyoruz. Meclis üyelerinin ticaret yapması yasak diye bir kayıt yok. Şimdi meclis üyesi arkadaşımız İBB ve Fatih Belediyesi meclis üyesidir. Nazmiye Hanım bu belediyelerden iş aldığına ilişkin de bir bilgi yok. Dolayısıyla herhangi bir belediyeden iş almasının ne mahsuru var?”