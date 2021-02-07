Temel atma töreni 2 ay önce yapılan tramvay hattının ihalesi Kolin ve Uzka İnşaat ortaklığına verildi

Temeli 21 Kasım 2020’de atılan Kayseri Anafartalar- Şehir Hastanesi- YHT Garı Tramvay Hattı Projesi’nin ihale sonuçları açıklandı. Projenin ihalesi 376 milyon TL'ye Kolin İnşaat ve Uzka İnşaat iş Ortaklığı’na verildi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13 Ağustos 2020 tarihinde “Kayseri, Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı İnşaatı Projesi” için bir ihale düzenledi. 28 Ocak tarihinde açıklanan ihale sonucu göre de ihale 376 milyon 493 bin TL’ye Kolin İnşaat ve Uzka İnşaat İş Ortaklığı’na verildi. İmzalanan sözleşmeyle de tramvay hattı inşaatı iki yıl içerisinde tamamlanması istendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21\B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.

Bilal Erdoğan'ın kayınpederi yönetim kurulunda

Dünya Bankası’nın 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Türkiye’den beş şirket ilk 10’da yer alıyor. Limak, dünyada en çok altyapı yatırımı ihalesi alan 2’nci şirket olurken, Cengiz 4, Kolin 5, Kalyon 6 ve MNG 7’nci sırada bulunuyor.

İhalenin verildiği iş ortaklığı içerisinde yer alan Uzka İnşaat’ın da dikkati çeken bir bağlantısı ortaya çıktı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Orhan Uzuner Uzka İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi. Uzuner, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü ve Bilal Erdoğan’ın da kayınpederi.