Borajet'in eski patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına el konulduğu iddia edildi

İnan Kıraç'ın şirketi Kıraça Holding'i satın aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Borajet'in eski patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın tüm varlığına el konulduğu iddia edildi.

Airport Haber'in haberine göre İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, ABD'nin Utah eyaletinde gerçekleşen bir dolandırıcılıkta elde edilen paraların Türkiye'ye transferine aracılık ettiği iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına el koyma kararı alındı.

Ancak Hürriyet'in Washington Temsilcisi Razi Canikligil Twitter hesabından "ABD’deki mahkeme, savcının bu yönde talebi olmasına rağmen SBK’nın mallarına el koyma kararını henüz vermedi. Utah’taki duruşma bugün yapılacak" diye yazdı.

Korkmaz: Suç duyurusunda bulunacağım

T24'ün ulaştığı Sezgin Baran Korkmaz, "Bu haberden bir benim bir de Cumhuriyet Başsavcılığının haberi yok galiba... Böyle bir şey söz konusu değil. Kimin yaptırdığını biliyorum. Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Neyle suçlanıyor?

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti.

Amerika'da dolandırıcılığa karışan Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği iddia ediliyordu. 2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile SBK’nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı Kingston Kardeşler tarafından öne sürülmüştü. Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK’ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı davada, Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Aslan Dermen de suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in Sezgin Saran Korkmaz'ın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla SBK'ya ait mal varlıklarına el konuldu.