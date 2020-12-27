Cumhurbaşkanına hakaretten 63 bin 41 kişiye soruşturma açılırken; Erdoğan'ın avukatına 38 milyon 890 bin TL vekalet ücreti ödendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davalar kapsamında 38 milyon 890 bin TL vekalet ücreti ödendi. Özel’in, vekaletini dosyaya sunmamasına rağmen ücret aldığı da iddia edilirken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Yargının görevi Cumhurbaşkanı avukatlarını zengin etmek midir?” diye sordu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başarır, Erdoğan’ın kendisine hakaret eden bir yurttaş hakkında İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtığını, davada yurttaşa 11 ay 20 gün hapis cezası verildiğini ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını söyledi. Sanık avukatının dosyada dikkat çekici bir detay yakaladığını belirten Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Özel'in dosyaya vekaletini sunmamasına rağmen sanık avukatının iddiasına göre Özel’e 4 bin 80 lira vekalet ücreti ödendiğini duyurdu.

"63 bin 41 kişiye soruşturma açıldı"

CHP’li Başarır konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Başarır önergesinde, avukat Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dosyalarından aldığı parayla ilgili de ortalama bir hesap yaparak şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde toplam 63 bin 41 kişiye soruşturma açıldı. Açılan bu soruşturmalardan 9 bin 554 kişi mahkûm oldu. Bugün bir davada avukatlara ödenen vekâlet ücreti 4 bin 80 lira. Basit bir matematik hesabıyla toplam 38 milyon 980 bin 320 lira vekâlet ücreti eder. Yargının görevi Cumhurbaşkanı avukatlarını zengin etmek midir? Dosyada vekâletnamesi olmayan avukata vekâlet ücreti mi ödenir?”

7 çocuk hüküm giydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 yılında başlayan ilk Cumhurbaşkanlığı döneminde TCK’nin 299’uncu maddesi gereğince yargılanan yurttaş sayısı önceki yıllara oranla sürekli arttı. 2018 yılının sonunda sanık sayısı 17 bin 406’ya fırladı. 2018 yılında 5 bin 233 kişi yargılanırken 2019 yılında bu sayı iki katından daha fazla artışla 12 bin 298 oldu. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı döneminde Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılananların sayısı 29 bin 704’e, hakkında soruşturma açılanların sayısı ise 36 bin 66 kişi oldu.

Öte yandan 264 çocuğun Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla hâkim karşısına çıkarıldığını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Çocuk bürolarında ifadeleri alınıyor, yargılanıyorlar ve bu çocuklardan şu ana kadar 7 tanesine de hüküm vermişler” demişti.