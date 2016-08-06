Hakkari Üniversitesi rektörü, darbe girişiminden tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan tutuklandı.

Daha önce açığa alınan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç tutuklanmıştı. Prof. Dr. Ebubekir Ceylan'ın tutuklanmasıyla tutuklu akademisyen sayısı ise en az 23'e çıktı.

Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Ceylan, 28 Temmuz akşamında gözaltına alınmış ve mahkemece adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılmıştı. Savcı itiraz etti. Mahkeme tekrar yakalama kararı çıkardı.

Ceylan, Van’da Hakkari’ye giderken 4 Temmuz’da gözaltına alındı. Bu sabah çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hürriyet’teki habere göre gerekçe olarak “FETÖ/PDY’ye yardım ve yataklık suçu” gösterildi. Ceylan, eli ters kelepçeli şekilde adliye binasından çıkarıldıktan sonra Hakkari Cezaevine götürüldü.

Hakkari Üniversitesi'nde darbe girşimine dair soruşturmalarda 12 personel görevden alınmıştı. Bu sırada "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisini imzalamaları nedeniyle dosyaları YÖK'e gönderilen iki akademisyen de görevden uzaklaştırılmıştı.

Prof. Dr. Ebubekir Ceylan kimdir?

1969 yılında Uşak'ta doğdu. Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1998 yılında doktorasını tamamlayarak "Bilim Doktoru" unvanını aldı. 1997’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na atandı. Daha sonra bir süre Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitlis Sağlık Yüksekokulu’nda hizmet verdi. Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda “Doçentlik" unvanını 2004’te aldı.

2006 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na atandı.

2008 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Ofisi Koordinatörlüğü (ERASMUS ve FARABİ Koordinatörlüğü) yaptı. 2011 yılında üç ay süreyle İngiltere Manchester Üniversitesi, Life Science Fakültesinde bilimsel çalışmalarda bulundu. Yurtdışı indeksli dergilerde 45, yurtiçi bilimsel dergilerde 26 adet makalesi yayımlandı. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda bilimsel toplantılarda bildiriler sundu.

2010 yılında “Profesörlük” unvanını aldı. 2011 yılında ÖSYM Van İl Temsilciliği görevine atandı. 2012 yılında Hakkâri Üniversitesi’ne “Rektör” olarak atandı.