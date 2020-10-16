Sezgin Baran Korkmaz ve 13 şüphelinin banka hesaplarındaki tedbir kaldırıldı

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile 13 kişinin şirketlerine ve mal varlıklarına el koyma koyma kararı aldıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 şüpheli ve şirketlerinin banka hesapları üzerindeki tedbirleri kaldırdı.