DHA YURT BÜLTENİ 20

BRUNSON EVİNE GELDİ

İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, Alsancak semtindeki evine geldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

İZMİR, (DHA)

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ZERİN\'İN YURTTA ÖLÜMÜNDE \'İHMAL\' ARAŞTIRMASI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI- (EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ)

HABERİ GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazeyi bekleyen kalabalıktan görüntü

-Boş tabuta yorgan ve yastığın konulması

-Cenazenin eve gelişi

-Ailesinin ağıtları

-Cenaza namazının kılınması

-Cenazeye gelen çocuklardan görüntü

-Cenazenin toprağa verilmesi

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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ERDOĞAN\'LA KONUŞMAK İÇİN AĞAÇA ÇIKAN KADININ EŞİ, ESKİ YARBAY BERAAT ETTİ

ERZURUM\'da, FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\' ve \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından yargılanan 109\'uncu Topçu Alay Komutanlığı\'nda görevli 7 eski askeri personelin davasında karar çıktı. Tutuklu kocasının suçsuzluğunu anlatmak için programın yapıldığı alanda ağaca çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sesini duyurmaya çalışan Nazife Kayacı\'nın eşi, 1\'inci Tabur eski Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı\'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi beraat etti. 109\'uncu Topçu Alay eski Komutanı Albay Oğuz Çobanbeyli ise 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 109\'uncu Topçu Alay Komutanı Albay Oğuz Çobanbeyli, 1\'inci Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı, 2\'nci Tabur Komutanı Yarbay Serkan Aslan, Binbaşı Kadir Aluç ve Üsteğmen Cemal Doğan, 19 Ağustos 2016\'da tutuklanarak cezaevine kondu. Gözaltına alınan Üsteğmen Onur Vahap Aslan ve Astsubay Soner Kurtkaya ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Meslekten ihraç edilen 7 eski askeri personel hakkında Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Sanıkların \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\' ve \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

EŞİ İÇİN AĞACA ÇIKTI

Eski Yarbay Ramazan Kayacı\'nın eşi Nazife Kayacı, kocası tutuklandıktan sonra kente gelen politikacılara ulaşmaya çalıştı. Erzurum\'a gelen tüm liderlerden yardım isteyen 2 çocuk annesi Nazife Kayacı, son olarak 30 Eylül 2017\'de Erzurum\'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek için programın yapılacağı alanda ağaca çıktı. Nafize Kayacı, çıktığı ağaçta Erdoğan\'a seslenerek, \"Yanınıza gelmek istiyorum\" diye bağırdı. Erdoğan, bunun üzerine korumalara talimat vererek Kayacı\'nın yanına getirilmesini istedi. Tutuklu olan eşinin durumunu anlatan Nazife Kayacı ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Baktıralım\" diyerek Kayacı ve oğlunu yanından uğurladı.

Erzurum 3\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 13 Ekim 2017\'de görülen duruşmada, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ramazan Kayacı, Serkan Aslan, Kadir Aluç ve Cemal Doğan\'ın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine, tutuklu sanık Oğuz Çobanbeyli\'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ESKİ ALBAYA HAPİS

3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen 13\'üncü celsede, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanıklar suçsuz olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu 109\'uncu Topçu Alay eski Komutanı Albay Oğuz Çobanbeyli\'yi \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan önce ağırlaştılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Heyet, suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak şeklinde işlendiğini dikkate alarak cezayı 16 yıla düşürdü. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, Çobanbeyli\'yi 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum ederek, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

5 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, 109\'uncu Topçu Alayı 1\'inci Tabur eski Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı, 2\'nci Tabur eski Komutanı Yarbay Serkan Aslan, eski Binbaşı Kadir Aluç, eski Üsteğmen Onur Vahap Aslan ve eski Astsubay Soner Kurtkaya\'nın ise \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\' ve \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından ayrı ayrı beraatini uygun gördü. Mahkeme heyeti, ankesörlü telefon soruşturmasında ismi geçen eski Üsteğmen Cemal Doğan\'ın dosyasını ise ayırdı.

Kararı değerlendiren Ramazan Kayacı, Serkan Aslan ve Kadir Aluç\'un avukatı Ercüment Şenol, \"Adaletin tecelli etmesine sevindik. Müvekkillerin atılı suçları işlediklerine dair en ufak bir belirti yoktu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ARŞİV

-Erzurum adliyesi

-Nazife Kayacı\'nın ağaca çıkması

-Cumhurbaşkanı Edoğan\'ın çağırması

-Yanına gelmesi ve Erdoğan ile sohbet etmesi

-Tahliye olan Ramazan Kayacı

-Akrabaları ve eşiyle kucaklaşması

-Nazife ve Ramazan Kayacı ile röp.

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)

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SEVGİLİSİNİ YAKARAK ÖLDÜREN ADAM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BURSA\'da, otomobilde tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever\'i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldüren, bu sırada kendisi de yaralanan Ümit Varol (30), tedavisi tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi.

Geçen 27 Eylül\'de, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, eşinden boşanan Şengül Vatansever, Kütahya Domaniç\'ten gelen erkek arkadaşı Ümit Varol ile buluştu. Varol, iddiaya göre ayrılmak istediğini söyleyen Vatansever ile tartıştı. Varol, tartışma sırasında Vatansever\'in üzerine benzin döküp ateşe verdi. Varol, alevler içinde kalan sevgilisini araçtan atıp otomobille kaçtı.

Çevredekilerin üzerine su dökerek müdahale ettiği Vatansever, çağrılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradan İstanbul\'daki hastaneye sevk edilen 2 çocuk annesi Vatansever, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti.

Sevgilisini araçtan atarken kendisi de kısmen yanarak yaralanan Ümit Varol, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi\'nde tedavisi tamamlanan Varol, taburcu edilmesinden sonra polis ekiplerince Bursa\'ya getirildi. Emniyette susma hakkını kullanan Varol, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zanlının adliyeye sevk edilişi

-Zanlının yanan ellerinden detay

-Emniyet binasından detay

Enver Fatih TIKIR-Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA) -

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EDİRNE\'DE MİLLET KIRAATHANESİ AÇILDI

EDİRNE\'de Trakya Üniversitesi tarafından İlahiyat Fakültesi olarak kullanılan bina, 2 aylık çalışmaların ardından \'Millet Kıraathanesi\'ne dönüştürüldü. Edirne Valisi Günay Özdemir, açılışına katıldığı kıraathanede gün içerinde içeceklerin ikram edileceğini ifade ederek, \"Çok yönlü sosyal eğitim ve kültürel faaliyetin yapılacağı bir merkez olarak düşündük\" dedi.

Edirne Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle 2 ay önce başlatılan çalışmaların sonunda, daha önce İlahiyat Fakültesi olarak kullanılan bina Millet Kıraathanesi\'ne dönüştürüldü. Kıraathanede kütüphaneden oturma alanına, bilgisayar odasından etüt odasına kadar vatandaşların yararlanabileceği birçok aktivite alanı yapıldı. Millet Kıraathanesi\'nin açılışına Vali Günay Özdemir, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm\'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kıraathanede 7\'den 70\'e herkesin kendinden bir parçayı bulabileceği belirterek, \"Geldiği zaman da çayıyla, kahvesiyle, ikramlarıyla bir konsept çerçevesinde rahatça kitap okuyabileceği veya aldığı kitapları istiyorsa evine götürüp, okuyup geri getirebileceği bir konsept çalışması yapıldı. Burada ayrıca eğer isterseler gençlerimizin bilgisayar öğrenme, kodlama gibi yeni çağın imkanlarını öğrenme noktasında ya da üst katlarda etüt şeklinde faaliyette bulunabilecekler. Bu çalışmada sayın valimizin çok büyük emekleri var. Sağ olsun bizi yönlendirip vizyon çizdiler. Bugün Türkiye\'de ilk 5\'e girebilecek millet kıraathanesi diyebileceğimiz güzel bir eseri Trakya Üniversitesi ve Kalkınma Ajansı işbirliği ile hayata geçirmiş bulunmaktayız\" dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kentte 50 binin üzerinde üniversite öğrencisi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

\"Burada bir kitaplık, kütüphane yaptık. Herkesin girebileceği, her yaşa hitap eden, en çok satan, Edirne\'yi anlatan kitaplar, Trakya Üniversitesi kitapları ve yaş ilköğretim, ortaöğretim, lise öğrencilerine hitap edebilecek, tarih, sanat, şiir kitaplarının yer alabileceği saat 21.00\'da kadar hafta sonu dahil açık, emeklilerimizin de gelip çay kahve içerken kitabını okuyabileceği bir yer oluşturulmuş oldu. Okumaya çok ihtiyacımız var. Edirne 50 bin üniversite öğrencisinin olduğu ve okumayı seven bir şehir. Bu nedenle burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.\"

Edirne Valisi Günay Özdemir de Millet Kıraathanesi\'nin, kütüphaneden çok kursların verileceği çok yönlü sosyal eğitim ve kültürel faaliyetin yapılacağı bir merkez olarak düşündüklerini söyledi. Vali Özdemir, \"Bu işi de o şekilde planladık ve uyguluyoruz. İleride yine öğrencilerimizin ve Edirne halkının beklentisi doğrultusunda neler yapılması gerekiyorsa, binamız müsait olduğu ölçüde bu faaliyetleri arkadaşlarımızla görüştük, bu konuyu gelecek günlerde çok daha geniş kitleye hitap edebilecek hale getirmeyi düşünüyoruzö şeklinde konuştu.

Edirne Millet Kıraathanesi konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılırken, Vali Özdemir ile beraberindeki protokol üyeleri kütüphane, bilgisayar odası gibi bölümleri gezdi.

Görüntü Dökümü:

-Millet kıraathanesi binası

-Tabelası detay

-Vali Özdemir\'in gelişi

-Vali Özdemir detay

-Mahmut Şahin\'in konuşması

-Erhan Tabakoğlu\'nun konuşması

-Vali Özdemir\'in konuşması

-Kurdele kesilerek açılış yapılması

-Vali Özdemir ve beraberindekilerin içerisini gezmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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2. ADANA LEZZET FESTİVALİ, MANGAL ATEŞİNİN YAKILMASIYLA BAŞLADI

2. Adana Lezzet Festivali\'ne davet edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesaj gönderdi. Erdoğan, faks yoluyla gönderdiği mesajında, şu sözlere yer verdi:

\"Festival, Adana ve yöresinin kültürünün yaşatılmasına, şehrin kendine has değerleri, lezzetleri, tarihi-kültürel zenginlikleri ve güzellikleriyle tanıtılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Etkinliğin, güzide şehrimiz Adana\'nın ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelinin hareketine geçirilmesi bakımından da önem taşıdığına inanıyorum. 2. Adana Lezzet Festivali\'nin düzenlenmesine emeği geçenleri tebrik ediyor, tüm misafirlerinizi en kalbi duygularımla selamlayorum.\"

FESTİVALE, AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK İLE SARIEROĞLU KATILDI

Adana 2. Lezzet Festivali\'ne AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. Festival alanına açılan stantları tek tek gezen Çelik ile Sarıeroğlu, memleketlerine özgü lezzetleri tattı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Çelik, Adana’nın tüm değerlerini ön plana çıkartan bir festival organize edildiğine dikkat çekti. Festivalin kentin tüm dinamiklerini harekete geçirip, bir araya getirerek ortak hareket etmelerini sağlayan bir organizasyona dönüşmesinin çok önemli olduğunu vurguyan Çelik, Adana için ‘Adana kebabı’nın çok önemli olduğunu belirtti. Bu kültürün gelecek nesillere aynı lezzet ve damak tadıyla ulaştırılmasını önemsediklerini, bu kapsamda da Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından ‘Adana Kebabı’nın tescillendirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Çelik, “Ben bu festivali tanıtırken; ‘Efsane başlıyor’ demiştim. İnsanlar buraya geldiklerinde de bir ‘efsane’nin içinde nefes alıp verdiklerini göreceklerö ifadesini de kullandı.

ADANA OLARAK GERİ KALAMAZDIK

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu da, Adana’ya dair ne varsa doğru bir şekilde ortaya konulup tanıtılmasını adına adeta bir ‘seferberlik’ ilan ettikleri yorumunu yaptı. Sarıeroğlu, “Adana olarak, kuşaktan kuşağa aktarılan bir gastronomi dünyasına da sahibiz. Çevre illerimizde bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılırken, ’01 Adana’ olarak bundan geri kalmamız söz konusu dahi olamazdıö diye konuştu. Adana her ne kadar ‘Adana Kebabı’ ön plana çıksa da kentin zengin bir mutfağa da sahip olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, söz konusu lezzetlerin en doğru şekilde tanıtılması ve yine Adana’nın ‘lezzet’ ekseninde tanıtımının yapılmasının da çok önemli olduğunu dile getirdi. ‘Gelenekselin gücü adına’ sloganıyla yola çıkılan festivalin önemsediklerini belirten Sarıeroğlu, yağışlı havaya dikkat çekip, “Yağmur bile Adanalıları durduramadıö dedi.

Görnütü Dökümü

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- Kortej yürüyüşü

- Muhabir akif özdemir anons

- Adana valisi mahmut demirtaş konuşması

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşması

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04\'59\" BOYUT:552 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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