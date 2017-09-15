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Sezgin Tanrıkulu'na uçakta 'tehdit': "Boğma teliyle işini bitir, biz sana hapiste bakarız" diyenler fav!

"Uçaktayken arkamdaki yolcunun paylaştığına bakın"

15 Eylül 2017 20:20

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, uçak yolculuğu sırasında yolculardan birinin kendisiyle ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı "paylaşım"ı takipçileri ile paylaştı.

Söz konusu paylaşımda "Uçakta Sezgin Tanrıkulu'nun arkasına oturdum. 'Boğma teliyle işini bitir, biz sana hapiste bakarız' diyenler fav" ifadesi yer alıyor. 

CHP'li Tanrıkulu'nu tehdit eden kişinin Gazi Üniversitesi ceza hukuku öğretim görevlisi Burak Doğan olduğu ortaya çıktı.

Tanrıkulu'nun şikâyeti üzerine gözaltına alınan Doğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Tanrıkulu'nun "Uçaktayken arkamdaki yolcunun paylaştığına bakın" notuyla paylaştığı mesajı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "tehdit" olarak yorumladı. 

 

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