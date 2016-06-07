HSYK'dan 'sürgün ve terfi' kararnamesi; MİT TIR'larından Yaşar Büyükanıt'a tayinlerin şifreleri neler?

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi’nin yaz kararnamesiyle 3 bin 228’i adli, 518’i idari olmak üzere 3 bin 746 hâkim veya savcının görev yeri değiştirildi. 14 bin 993 hâkim - savcı olduğu dikkate alındığında kararnameyle her 4 yargı mensubundan 1’inin yeri değiştirilmiş oldu. MİT TIR’larını durduran savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman, Süleyman Bağrıyanık ve Ahmet Karaca ile Alay Komutanı Özkan Çokay’a dava açan Tarsus Başsavcısı Mustafa Çelenk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’ye başsavcı oldu. Bu isimlerin tahliyesini isteyen Tarsus Hâkimi Merve Adıgüzel hâkim eşi ile birlikte Sarıkamış’a gönderildi. 2005’te Şemdinli soruşturmasında dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt için iddianame hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya, Ankara’dan Elazığ’a gönderildi.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, HSYK’nın en kapsamlı kararnamesinde önemli noktalar şöyle:

32 kentin başsavcısı

Cumhurbaşkanı’nın imzasının ardından dokunulmazlığı kalkacak vekiller hakkındaki işlemleri başsavcılar yapacak.

Kararnameyle Diyarbakır, Van, Batman, Şırnak, Bingöl, Adıyaman gibi ağırlıklı olarak HDP’lilerin dosyalarının gönderileceği kritik yerlerin de aralarında bulunduğu 32’si il, Silopi, Nusaybin, Cizre gibi 44’ü ilçe olmak üzere 76 cumhuriyet başsavcısı değiştirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilirken, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Başsavcısı oldu. Giresun Başsavcısı Ömer Karişit, Van Başsavcısı oldu.

Başsavcısı değişen 32 il şöyle: Düzce, Tokat, Kahramanmaraş, Antalya, Bartın, Diyarbakır, Ordu, Kırıkkale, Van, Samsun, Konya, Giresun, Rize, Kütahya, Kilis, Erzurum, Batman, Erzincan, Adıyaman, Bilecik, Siirt, Iğdır, Yozgat, Bingöl, Şırnak, Sinop, Bitlis, Elazığ, Zonguldak, Niğde, Muğla, Çankırı.

Küçültme planı

20 Temmuz’da devreye girecek istinaf mahkemeleri gerekçesiyle hükümetin, Yargıtay ve Danıştay’ı küçültme planı ışığında yüksek yargı da boşaldı. Yargıtay’dan 172 tetkik hâkimi, 28 savcı; Danıştay’dan 58 tetkik hâkimi, 29 savcı olmak üzere toplam 287 hâkim-savcı kararnameye girdi. AYM raportörü Mustafa Çağatay, Balıkesir hâkimliğine gönderildi.

17-25 Aralık atamaları

17-25 Aralık soruşturmalarının ardından, İstanbul’da terörden sorumlu başsavcı vekili olarak görevlendirilen Orhan Kapıcı, Büyükçekmece Başsavcılığı’na getirildi. 17-25 Aralık soruşturmalarına bakan savcılar Celal Kara ve Muammer Akkaş’a dava açan Bakırköy Başsavcıvekili Engin Uçak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Savcılığı’na atandı.

‘Paralel Yapı’ soruşturmasında tutuklanan Ali Fuat Yılmazer’le birlikte 143 kişiye dava açan Savcı Okan Özsoy, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne getirildi.

2005’te Şemdinli soruşturmasında dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt için iddianame hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya, Ankara’dan Elazığ’a gönderildi.

Dava açan Rize’ye tahliye isteyen Sarıkamış’a

MİT TIR’larını durduran savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman, Süleyman Bağrıyanık ve Ahmet Karaca ile Alay Komutanı Özkan Çokay’a dava açan Tarsus Başsavcısı Mustafa Çelenk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’ye başsavcı oldu. Bu isimlerin tahliyesini isteyen Tarsus Hâkimi Merve Adıgüzel hâkim eşi ile birlikte Sarıkamış’a gönderildi.

Zekeriya Öz’le Dubai’ye giden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ali Güngör, Kilis Savcılığı’na gönderildi.

Deniz Baykal’a kaset soruşturmasına bakan eski Ankara özel yetkili savcı Yıldırım Bayyurt, Samsun Savcılığı’na gönderildi.

Rakip 5 hâkim de kararnamede

2014 HSYK seçimlerinde YARSAV - Yargıçlar Sendikası ortak listesinden aday olan 5 hâkimin yeri değişti. Hâkim Murat Aydın İzmir’den Trabzon’a, İzmir Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan ise Karşıyaka’ya atandı. Danıştay savcısı Berrin Karınca, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay Tetkik Hâkimi Muhammet Önder Tekin, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine gönderildi. Hâkim Önder Tekin’in eşi Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi Nuray Tekin de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne atandı. Manisa İdare Mahkemesi Başkanı Tarık Özdirek ise İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ne gönderildi.

Ergenekon’da karar duruşmasına kadar Mehmet Haberal’ı tahliye etmedikleri gerekçesiyle Yargıtay’ın tazminata mahkûm ettiği 9 hâkimden biri olan eski İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu, İstanbul Hâkimliği’nden İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı.

Fazıl Say’a 10 hapis veren hâkim terfi etti

17 Aralık soruşturmasında 6 kişiyi tahliye eden İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimi Hulusi Pur, Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına terfi etti. Pur, Fazıl Say’a ‘dini değerleri aşağılamak’tan 10 ay hapis vermişti.

MHP kongresiyle ilgili tedbir kararı veren Gemerek Hâkimi İlhan Işık Çorum Sungurlu’ya atandı.

Ethem Sarısülük’ü vuran polise 7 yıl ceza veren Ankara 6. Ağır Ceza Başkanı Afak İllez Sincan’a düz hâkim oldu.

Kılıçdaroğlu’nu ifadeye çağırana terfi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlayan, sonrasında ‘şehven’ olduğunu savunan, HSYK’nın bu gerekçeyle hakkında soruşturma açtığı ve geçici görevle Edirne’ye gönderilen İstanbul Savcısı Mehmet Demir, Bakırköy Başsavcıvekilliği’ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cevat İşlek de Ankara Başsavcıvekilliği’ne atandı.

299’a iptal isteyen “Trabzon’a sürüldü”

‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçunun düzenlendiği TCK’nın 299’uncu maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuran HSYK adaylardan olan Murat Aydın, eşi Gülay Aydın’la birlikte İzmir Karşıyaka’dan Trabzon Hâkimliği’ne atandı. Aydın, “Verdiğim kararlar, açıkladığım görüşlerim ve gösterdiğim tavır nedeniyle Trabzon Hâkimliği’ne sürüldüm. Beni sürmek yüreklerini soğutmaya yetmediği için eşim hâkim Gülay Aydın’ı da sürmüşler” dedi. Aydın, Silivri Cezaevi’ndeyken gazeteci Can Dündar’a destek mektubu göndermişti.

Tarsus’ta Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan yargılanan Adana Cumhuriyet Savcısı Mehmet Turan Denizgöçer ve eşi hâkim Mihriban Denizgöçer Sivas savcı ve hâkimliğine atandı.