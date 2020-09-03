T24'ün "Bilal Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşının kazandığı 280 milyonluk ihaleyle ilgili paylaşıma erişim engeli getirildi" haberine de erişim engeli getirildi!

T24 Haber Merkezi

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, T24'ün "Bilal Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşının kazandığı 280 milyonluk ihaleyle ilgili paylaşıma erişim engeli getirildi" haberine de erişim engeli getirdi.

7 Ağustos'ta yayımlanan "TMSF'nin 280 milyon TL'lik konut ihalesini Bilal Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşı kazandı" başlıklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın imam hatip lisesinden arkadaşı Aykut Emrah Polat'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun düzenlediği ihaleyi kazanmasına ilişkin habere erişim engeli getirilmişti.

İlgili kişilerin talebiyle erişim engeli kararı verilmesinin duyurulduğu, 12 Ağustos'ta yayımlanan "Bilal Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşının kazandığı 280 milyonluk ihaleyle ilgili paylaşıma erişim engeli getirildi" başlıklı habere de yine ilgili kişilerin talebi üzerine erişim engeli getirildi.

Bilal Erdoğan'ın talebini değerlendiren İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği kararında, "Tüm bu kurallar, yüksek mahkeme kararları ve bunlarla getirilen ilkeler eşliğinde talep konusu olan internet yayınları incelendiğinde; basın-yayın özgürlüğünün dışına taşıldığı, keyfilik bulunduğu, kişilerin şeref ve onurlarını rencide edici mahiyette saldırı bulunduğu, içeriklerin kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu, ayrıca diğer kişiler tarafından paylaşılan içeriklerin de düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında kalmadığı ve aynı şekilde kişilik haklarını ihlal edici mahiyette bulunduğu anlaşılmakla, yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde usul ve yasaya uygun bulunan erişimin engellenmesi talebinin kabulüne dair karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu haber yayından kaldırıldı.