Berat Albayrak için hazırlanan "Aranıyor" afişine üç gözaltı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği 8 Kasım 2020'den bu yana kamuoyu önünde görülmemesi merak konusu oldu.

CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından hazırlanan konuyla ilgili hazırlanan "Aranıyor" afişi, 81 il örgütüne dağıtıldı. Merkez Bankası’nın geçen yıl içinde yaklaşık 128 milyar dolarlık rezervinin satış yoluyla eritildiği iddialarına da atıfta bulunulan afişte, “www.128milyardolar.com” adresi yer aldı.

Sözcü gazetesinden Gökmen Ulu'nun haberine göre; İzmir Kemalpaşa'da polis merkezine çağırılan CHP'li Ozan Yalçın, Salman Demir ve Cem Akbulut gözaltına alındı. İfadeleri alınan üç kişi, Emniyet'teki ifadelerinin ardından savcılığa, oradaki sorgularından sonra da nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve mahkemenin ardından serbest bırakıldı.