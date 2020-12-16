Ahmet Şık: Yargıda bir dava için rüşvet pazarlığının ses kaydı için bir şey yapılacak mı?

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı M.D.İ ile iki yargı mensubu H.K. ve B.A.'nın davaları yönlendirme iddiasıyla yapılan toplantılara ait olduğu belirtilen ses kayıtlarını paylaştı. Söz konusu kayıtlarla ilgili suç duyurusunda da bulunuldu.

Ses kayıtlarını Twitter hesabından paylaşan Bağımsız İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık tapelerden yola çıkarak şüpheli Avukat K.S'nin "alacaklı firmanın avukatı olan M.A. şikayet dilekçesini verdiği anda FETÖ'den içeri alınacak. O yüzden vermesin, bu işin arkasında devlet var" dediğini belirtti. Şık "Avukat M.A.'yı tehdit edebilmenin 'Yargıda işlerin böyle dönmesi' ile ilgisi var mı?" diye yazdı.

Ses kayıtlarının olduğu bilgisi önce Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın, 'Cendere- Metastaz 2' adlı kitabında yer aldı.

Söz konusu ses kayıtlarına göre Türkiye'nin büyük mutfak eşyası satan şirketlerinden birinin alacaklarının önünü kesmek için yargıya müdahale edildi. Bu ses kayıtları hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Anka Haber Ajansı'ndan Edda Sönmez imzalı özel habere göre alacaklı üç firma, yargı mensuplarından Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi H.K. ve Anadolu Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı B.A. hakkında yargı görevini kötüye kullanma ve adil yargılamayı etkileme iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Biri Yargıtay'a öbürü HSK’ya sunulan dilekçede, “Makamları nedeniyle görevlerini kötüye kullanarak yargıya müdahale eden, yargıda infial yaratan, tarafsızlığını yitiren, adil yargılamayı etkileyen işbu hakimler ve ilgililer hakkında gerekli tahkikatın yapılmasını ve gereğinin yapılmasını Sayın Başkanlıktan saygıyla arz ve talep ederiz” denilmişti Yine aynı üç firma, avukat M.D.İ ve T şirketinin avukatı K.S hakkında hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hem de İstanbul Barosu'na suç duyurusunda bulundu.

Milletvekili Ahmet Şık, suç duyurusuna konu olan tapeleri Twitter hesabından paylaştı.

Şık'ın paylaşımları şöyle:

"Ses kayıtlarında alacaklı şirketin avukatı ile ilgili, “Mustafa Büyükbaş’ı biz şey yapacağız inşallah! Mesleki kariyerine katkı sağlayacağız” derken yapacağınız katkı da FETÖ’den tutuklattırmak mı olacak?

Meslektaşını “Merve Anlaş FETÖ’den içeri alınacak” diye tehdit eden avukatla, konuyla ilgili Twitter adresinizden paylaştığınız iletide ve Sabah'taki haberde, “Kayıtlar FETÖ taktikleriyle elde edildi” demeniz arasındaki benzerlikten kuşkulanmalı mıyız?

Suçlamaları kabul etmeyen, avukatlık/danışmanlık karşılığı TEFAL'den önerilen ücretleri reddettiğini belirten İnal söz konusu uyuşmazlık ile ilgili en küçük bir rolü, görevi ve faaliyeti bulunmadığını, mahkeme kararlarının bozulması/bozdurulmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanının eski avukatı Mustafa Doğan İnal ile yargı mensupları Hayri Kaynar ve Bekir Altun'un davaları yönlendirmek için yaptıkları toplantılara ait ses kayıtları ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. https://bit.ly/38aAH7n

Avukatınız ⁦@mustafadinal⁩’ın, yargıdaki bir davada rüşvet pazarlığın⁦ın içinde yer aldığı iddia ediliyor ki ses kaydı da var imiş. ⁦Cumhurbaşkanı @RTErdogan⁩’ı rahatsız ediyor mu?⁦ Gereğini yapacak mısınız? ⁦@abdulhamitgul⁩ https://cumhuriyet.com.tr/haber/baris-terkoglu-ve-baris-pehlivanin-yeni-kitabi-yargidaki-durumu-ortaya-koyuyor-1795420

Ses kaydı yapılan görüşmeyi reddetmeyen İnal, TEFAL'le ilgili "dava süreçlerinin uzamasının mağduriyet yarattığını" ve şirket lehine ilk derece mahkemesinde çıkan lehte kararın İstinaf Mahkemesindeki incelemesinin hızlandırılması için devreye girdiğini söyledi.

İddiasına göre İnal, Fransız Büyükelçisinin ricası ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından konunun kendisine iletildiğini ve istinaf incelemesinin gecikmeksizin yapılması talebinde bulunulması üzerine "bir mağduriyet oluşmaması için" devreye girmişti."