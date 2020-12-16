Ahmet Şık: Yargıda bir dava için rüşvet pazarlığının ses kaydı için bir şey yapılacak mı?

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı M.D.İ ile iki yargı mensubu H.K. ve B.A.'nın davaları yönlendirme iddiasıyla yapılan toplantılara ait olduğu belirtilen ses kayıtlarını paylaştı. Söz konusu kayıtlarla ilgili suç duyurusunda da bulunuldu.
Ses kayıtlarını Twitter hesabından paylaşan Bağımsız İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık tapelerden yola çıkarak şüpheli Avukat K.S'nin "alacaklı firmanın avukatı olan M.A. şikayet dilekçesini verdiği anda FETÖ'den içeri alınacak. O yüzden vermesin, bu işin arkasında devlet var" dediğini belirtti. Şık "Avukat M.A.'yı tehdit edebilmenin 'Yargıda işlerin böyle dönmesi' ile ilgisi var mı?" diye yazdı.
Ses kayıtlarının olduğu bilgisi önce Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın, 'Cendere- Metastaz 2' adlı kitabında yer aldı.
Milletvekili Ahmet Şık, suç duyurusuna konu olan tapeleri Twitter hesabından paylaştı.
Şık'ın paylaşımları şöyle:
"Ses kayıtlarında alacaklı şirketin avukatı ile ilgili, “Mustafa Büyükbaş’ı biz şey yapacağız inşallah! Mesleki kariyerine katkı sağlayacağız” derken yapacağınız katkı da FETÖ’den tutuklattırmak mı olacak?
Meslektaşını “Merve Anlaş FETÖ’den içeri alınacak” diye tehdit eden avukatla, konuyla ilgili Twitter adresinizden paylaştığınız iletide ve Sabah'taki haberde, “Kayıtlar FETÖ taktikleriyle elde edildi” demeniz arasındaki benzerlikten kuşkulanmalı mıyız?
Suçlamaları kabul etmeyen, avukatlık/danışmanlık karşılığı TEFAL'den önerilen ücretleri reddettiğini belirten İnal söz konusu uyuşmazlık ile ilgili en küçük bir rolü, görevi ve faaliyeti bulunmadığını, mahkeme kararlarının bozulması/bozdurulmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanının eski avukatı Mustafa Doğan İnal ile yargı mensupları Hayri Kaynar ve Bekir Altun'un davaları yönlendirmek için yaptıkları toplantılara ait ses kayıtları ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. https://bit.ly/38aAH7n
Avukatınız @mustafadinal’ın, yargıdaki bir davada rüşvet pazarlığının içinde yer aldığı iddia ediliyor ki ses kaydı da var imiş. Cumhurbaşkanı @RTErdogan’ı rahatsız ediyor mu? Gereğini yapacak mısınız? @abdulhamitgul https://cumhuriyet.com.tr/haber/baris-terkoglu-ve-baris-pehlivanin-yeni-kitabi-yargidaki-durumu-ortaya-koyuyor-1795420
Ses kaydı yapılan görüşmeyi reddetmeyen İnal, TEFAL'le ilgili "dava süreçlerinin uzamasının mağduriyet yarattığını" ve şirket lehine ilk derece mahkemesinde çıkan lehte kararın İstinaf Mahkemesindeki incelemesinin hızlandırılması için devreye girdiğini söyledi.
İddiasına göre İnal, Fransız Büyükelçisinin ricası ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından konunun kendisine iletildiğini ve istinaf incelemesinin gecikmeksizin yapılması talebinde bulunulması üzerine "bir mağduriyet oluşmaması için" devreye girmişti."