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"Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmaları re'sen yürütülüyor, avukatları vekaletnamesi olmamasına rağmen vekalet ücretinden 40 milyon lira kazandı"

"Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi Saray'a tebliğ etmeleri gerekirken Cumhurbaşkanı'nın haberi bile olmadan avukatlarına tebliğ edilmiş"

26 Aralık 2020 14:33

T24 Haber Merkezi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davalarının emniyet ve savcılıklar tarafından re'sen yürütüldüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu 'hakaret' davalarının birçoğunda şikayetçi olmadığını söyledi. 

Paylaştığı bir video ile söz konusu iddiaya ilişkin açıklamalarda bulunan Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının bu davalarla ilgili vekaletnamesinin de bulunmadığını, 63 kişinin 'hakaret' davalarında yargılandığını belirtti.

Başarır "Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi Saray'a tebliğ etmeleri gerekirken haberi bile olmadan Cumhurbaşkanı'nın avukatları Ahmet Özel ve arkadaşlarına tebliğ ediliyor. Her dosyada 4 bin 80 lira vekalet ücreti alınıyor. Şu ana kadar 10 bin dosya sonuçlanmış. 40 milyon 80 bin lira vekalet ücreti ödenmiş" dedi. 

Hakimlere seslenen Başarır, "Haksız hukuksuz usulsüz bir şekilde her dosyadan 4 bin 80 vekalet ücreti ödeniyor. Ben buradan bu kararı veren bu avukatları zenginleştiren hakimleri kınıyorum. Siz böyle bir hukuksuzluğa haksızlığa usulsüzlüğe izin veremezsiniz" dedi. 

İddiasına ilişkin bir belge de yayınlayan Başarır, TBMM'ye de bir soru önergesi vererek konuya ilişkin bilgi verilmesini istedi. 

Başarır'ın TBMM Başkanlığına sorduğu sorular şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesiyle re’sen yürütülen soruşturmalar ve akabinde açılan davalarda, ilgili mahkemeler tarafından Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınıp, mağdur sıfatıyla Cumhurbaşkanına gönderilmesi gereken tebligatın, tensip zaptı ile vekâletname vermediği halde avukatı Ahmet Özel’e tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Yapılan bu uygulama ilgili kanunlarımıza açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Bu çerçevede;

  1. İlgili Mahkemeler tarafından Cumhurbaşkanına yapılması gereken dava tebligatlarının, vekâletnamesi olmadığı halde avukatlarına tebliğ edilmesinin gerekçeleri nelerdir? Hangi kanunlar çerçevesinde bu işlemler yapılmıştır?

  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davacı olduğu ya da davalı olduğu kaç tebligat mahkemeler tarafından Cumhurbaşkanına değil de vekâleti olmamasına rağmen avukatlarına tebliğ edilmiştir?

  3. Kanunlara aykırı bir şekilde, vekâleti olmamasına karşın tebligatın Cumhurbaşkanına değil de avukatlarına yapıldığı davalarla ilgili ne gibi işlemler yapılacaktır?

  4. Yapılan bu uygulama, İktidarın yargıya açık bir şekilde etki ettiğinin bir göstergesi değil midir?

  5. Ülkemizdeki kanunlar kişilere göre ayrı ayrı mı uygulanmaktadır?

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