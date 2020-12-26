"Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmaları re'sen yürütülüyor, avukatları vekaletnamesi olmamasına rağmen vekalet ücretinden 40 milyon lira kazandı"

T24 Haber Merkezi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davalarının emniyet ve savcılıklar tarafından re'sen yürütüldüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu 'hakaret' davalarının birçoğunda şikayetçi olmadığını söyledi.

Paylaştığı bir video ile söz konusu iddiaya ilişkin açıklamalarda bulunan Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının bu davalarla ilgili vekaletnamesinin de bulunmadığını, 63 kişinin 'hakaret' davalarında yargılandığını belirtti.

Başarır "Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi Saray'a tebliğ etmeleri gerekirken haberi bile olmadan Cumhurbaşkanı'nın avukatları Ahmet Özel ve arkadaşlarına tebliğ ediliyor. Her dosyada 4 bin 80 lira vekalet ücreti alınıyor. Şu ana kadar 10 bin dosya sonuçlanmış. 40 milyon 80 bin lira vekalet ücreti ödenmiş" dedi.

Hakimlere seslenen Başarır, "Haksız hukuksuz usulsüz bir şekilde her dosyadan 4 bin 80 vekalet ücreti ödeniyor. Ben buradan bu kararı veren bu avukatları zenginleştiren hakimleri kınıyorum. Siz böyle bir hukuksuzluğa haksızlığa usulsüzlüğe izin veremezsiniz" dedi.

İddiasına ilişkin bir belge de yayınlayan Başarır, TBMM'ye de bir soru önergesi vererek konuya ilişkin bilgi verilmesini istedi.

Başarır'ın TBMM Başkanlığına sorduğu sorular şu şekilde: