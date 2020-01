Mustafa Boydak'ın kardeşi tutuklandı, oğluna ev hapsi verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 380 iş adamı arasında bulunan Boydak Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi işadamı Bekir Boydak, “terörizmin finansmanının önlemesi kanuna muhalefet” suçundan tutuklandı. Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak’a ise ev hapsi verildi. Operasyonda gözaltına alınan Multinet şirketini sahibi Yusuf Ziya Gündüz ile Şevket Başev'in de aralarında bulunduğu 42 şüpheli işadamı da ‘FETÖ’ üyeliğinden tutuklandı.

4 işadamına ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 380 iş adamından 164'ü, 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında 110 işadamının yurt dışında olduğu belirlenirken, 106'sı da firari olarak aranıyor. Gözaltına alınan işadamlarından emniyetteki işlemleri tamamlanan 164 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılık tarafından sorgulanan işadamlarından 110'u tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, 54'ü da serbest bırakıldı.

İşadamı Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile birlikte 4 işadamına ise “terörizmin finansmanının önlemesi hakkında kanuna muhalefet” suçundan ev hapsi verildi

13 şüpheliye adli kontrol

‘FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin himmet topladığı, “terörizme finansman sağladığı” iddiasıyla nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi işadamı Bekir Boydak, “terörizmin finansmanının önlemesi kanuna muhalefet” Multinet şirketinin sahibi Yusuf Ziya Gündüz ile Şevket Başev'in de aralarında bulunduğu 42 şüpheli işadamı “FETÖ” üyeliği suçundan tutuklandı. 13 şüpheli adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mustafa Boydak'ın oğlu işadamı Mahmut Sami Boydak ile birlikte 4 işadamı ise terörizmin finansmanının önlemesi hakkında kanuna muhalefet suçundan, tutuksuz yargılanmak üzere yurtdışı yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

Ardından konutlarının terk etmemek üzere adli kontrol altına alınması ve ev hapsi kararı verildi. 51 işadamının nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğindeki sorgusu sürüyor.

Konuya ilişkin Multinet Up'tan yapılan basın açıklaması şöyle:

Dünyanın 17 ülkesinde 50 yılı aşkın sektör deneyimine sahip uluslararası Up Group’un bir iştiraki olan Multinet Up, ülkemizin önde gelen yeni nesil bir finansal teknoloji ve hizmet şirketidir.

Türkiye’nin gündeminde yer alan bir soruşturma çerçevesinde, şirketimizin bilgilerine başvurulmuş ve şeffaflıkla paylaşılmıştır. Soruşturmanın derinliği nedeni ile, bu aşamada konu yargı sürecine intikal etmiş olup, adli süreçte takip edilmektedir.

Multinet Up olarak Türk adaletine olan güvenimiz sonsuz, bilgi paylaşımımız tamdır.

Kamu kurumları ve özel sektör şirketlerinden oluşan 21.000’e yakın müşterisi, kafe, restoran, market ve mağazalar ile akaryakıt istasyonlarını kapsayan 35.000’e yakın üye işyeri, 1.000.000’dan fazla kart kullanıcısı olan Multinet Up’ın adalet önünde veremeyeceği hesabı yoktur.

Multinet Up, tüm çalışanları ile birlikte müşteri ve üye işyerlerine kesintisiz olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Up Group her zaman olduğu gibi Multinet Up’ın maddi, manevi yanındadır ve sürecin etkin yönetilmesi için de tam destek sağlamaktadır.

Bu adli sürecin en kısa sürede netliğe kavuşturulması en büyük temennimizdir.

Multinet Up