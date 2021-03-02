'Allah yoluna adadım' deyip oğlunun boynunu kesen babanın vahşeti anlattığı görüntü ortaya çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Miyesserler Köyü'nde Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pansumancı olarak görev yapan Yusuf A., 16 yaşındaki oğlu O.A’yı ormanlık alana getirip boynundan bıçakladı.

Olay yerinde polis ekiplerinin sorularını cevaplayan babanın o anları anlattığı görüntüleri ortaya çıktı. Baba Yusuf A., burada polislerin sorularına cevap verirken, oğlunu Allah yolunda kurban etmek için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Yaralanan 16 yaşındaki O.A'nın hastanede tedavisi sürüyor.

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