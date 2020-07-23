Sözcü yazarı Yılmaz: Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın soru önergelerine cevap verme oranı yüzde 1'i bile bulmuyor

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın soru önergelerine cevap verme oranı yüzde 1'i bile bulmuyor: 0.80! Bu sistemde Meclis'in güçlendiği iddiasında bulunmak güç olacak." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, "16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa referandumu ile geçilen Başkanlık sisteminde neler yaşıyoruz? AKP'nin iktidara geldiği yıl Meclis'te bakanların soru önergelerini cevaplama oranı yüzde 49'du, aşına aşına yüzde 10'lara kadar inmiş. Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın soru önergelerine cevap verme oranı yüzde 1'i bile bulmuyor: 0.80! Bu sistemde Meclis'in güçlendiği iddiasında bulunmak güç olacak. Millet ittifakına potansiyel gökkuşağı benzetmesi yapan Özel, 'Birinin içine ve işine karışmadan'; Saaddet Partisi'nden HDP'ye kadar tüm renkleri bir arada tutabilecek parti olduklarını anlatıyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz yazısında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi kaç seçim kazanmış bir lider, bu saptamalardan bihaber olamaz tabii.Nitekim Erdoğan da önceki gün itibarıyla “Başkanlık sistemi en doğrusudur demiyoruz” ifadesini dile getirdi.

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