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Hakim Aktürk: Hesabıma belirsiz kişiler girdi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- SOSYAL medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yaptığı ilgili HSK 1

16 Ocak 2019 19:43

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- SOSYAL medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yaptığı ilgili HSK 1. Dairesi\'nce hakkında soruşturma başlatılan Hakim Mehmet Şerif Aktürk, aynı hesaptan bir açıklama yaparak, \"Hesabıma belirsiz kişilerce rızam dışında girilmiş olup, siyasi paylaşım yapılmıştır. Savcılığa bu hususta suç duyurusunda bulunulacaktır\" dedi.
Lapseki Adliyesi\'nde görevli Asliye Ceza Hakimi Mehmet Şerif Aktürk, hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Aktürk açıklamasında, “Hesabıma belirsiz kişilerce rızam dışında girilmiş olup, siyasi paylaşım yapılmıştır. An itibariyle haberim olmuştur. Rızam dışındaki içerik derhal silinmiştir. En yakın savcılığa bu hususta suç duyurusunda bulunulacaktır. Beni tanıyan yakın çevreme ve kamuoyuna duyurma ihtiyacı doğmuştur” dedi. 

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