AKP'den belediye başkanı adayı olmuştu; FETÖ'den dün tutuklanan Arbel Bakliyat'ın sahibi bugün serbest

Dün gece yarısı tutuklanan Arbel Bakliyat’ın sahibi Mahmut Arslan hakkında, saatler sonra tahliye kararı verildi. Tahliye kararı sonrası savcılık, Arslan’ın konulduğu cezaevine yazı yazarak serbest bırakılmasını istedi.

Arbel Bakliyat’ın sahiplerinden Mahmut Arslan dün gece tutuklanmış; kardeşi Hasan Arslan ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

Arslan’ın tutukluluğuna bu sabah itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliği tahliye kararı verdi.

Cezaevine yazı yazıldı

Tahliye kararı sonrası, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın tutuklu bulunduğu Mersin E Tipi Kapalı Cezaevine yazı göndererek ‘Başka suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise tahliye edilerek derhal salıverilsin’ denildi.

Kanada'da fabrikaları var

402 milyon 548 bin 832 TL'lik cirosu ile Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde yer alan Arbel'in, Kanada ve Avustralya’da da fabrika yatırımları bulunuyor. Arbel Bakliyat 1980 yılında kuruldu.