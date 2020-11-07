15 Temmuz Vakfı'nın yönetimine, FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen İsrafil Kışla'nın atandığı ortaya çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz şehit yakınları ile gaziler için toplanan 309 milyon TL'nin hala dağıtılmadığını ve bu paranın faiz geliri olan 500 milyon TL'nin de harcandığını söyledi.

15 Temmuz Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın geç kurulmasındaki ve işleyişindeki eksikliklere de değinen Emir, "Bir adres sorduk, dedik ki: 'O adreste böyle bir vakıf yok. Sizin vakıfta gözünüz yok, biz söylediğimiz için kurdunuz.' 'Hayır, adresimiz doğru.' dediniz -tutanaklardan bakın- iki gün sonra siz de fark ettiniz ki öyle bir adres yok, sonra dediniz ki: 'Sehven yapılmış.' Bu 'sehven' kelimesi de sizde sihirli bir kelime. Biz sizin eksiğinizi, yanlışınızı buldukça 'sehven' kelimesiyle kurtulabileceğinizi zannediyorsunuz" dedi.

Israrlı takiplerinin sonucunda vakfın nihayet kendine ait bir adrese taşındığını da belirten Emir, "Vakfı kurmaları yıllarını aldı, telefonu açmaları bile yıllarını aldı. İki gün önce aradık, yoktu böyle bir telefon, bugün bizim soracağımızı bildikleri için dün yeni telefon bağlandı; bunun için de sizi tebrik ediyoruz. Asıl cevap vermeniz gereken soru, Bu paraları vermek için neyi bekliyorsunuz? Elinizi tutan ne? Bu kişilere verecekseniz niye vermiyorsunuz?” dedi.

"Vakıf yönetiminde FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen İsrafil Kışla var"

Vakfın mütevelli heyetine atanan ve FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen İsrafil Kışla'yı da gündeme getiren Emir, şöyle devam etti:

"O sırada bir mütevelli heyeti daha atamamıştınız, bir mütevelli heyeti atandı. İsrafil Kışla atandı. Kim İsrafil Kışla? Eski AKP Milletvekili ve FETÖ’yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Güvenilir Gıdalar Vakfının Mütevelli Heyet Üyesi."

Bakan Selçuk, İsrafil Kışla'yı önce kabul etmedi, sonra "Kıymetli bir üyemizdir" dedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İsrafil Kışla'nın mütevelli heyeti üyeliğinden ayrılıp ayrılmadığını soran Emir'e "Hiçbir zaman olmadı" yanıtını verdi. Emir, bu yanıt üzerine "Sayın Bakan, elimde Resmî Gazete var ve Resmî Gazete’de 1’inci sırada mütevelli heyeti üyesinin İsrafil Kışla olduğu belli. Bu kişinin FETÖ’yle iltisaklı bir Vakfın üyesi olmasından rahatsız olmamanızı da yadırgıyorum" diyerek Selçuk'a tepki gösterdi.

Selçuk, daha sonra milletvekillerinin sorularının toplu şekilde yanıtlandığı sırada, İsrafil Kışla için "Cumhurbaşkanımız tarafından atanan 7 üyeden birisidir, kıymetli bir üyemizdir. İsrafil Kışla mütevelli heyetimizin üyesidir, herhangi bir şekilde başkanı değildir, başkanı benim" ifadesini kullandı.