 Ali Karacan'ın 1 yıla kadar hapsi istendi

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) - İŞADAMI Ali Karacan hakkında 4 yaşındaki oğlunu kaçırmak ve alıkoymak suçlarından bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hakkında yakalama kararı da çıkarılan Karacan, aile mahkemelerinden aldığı çocukla yatılı ilişki kararıyla oğlu Ercüment Ali\'yi annesi Nazlı Tanrıkulu\'dan 26 Ağustos\'ta teslim aldıktan sonra bir daha geri vermemişti. Oğlunu 117 gündür göremeyen Tanrıkulu\'nun şikayeti üzerine savcılık, Ali Karacan\'ın ısrarla velayet sahibi anneye ortak çocuklarını teslim etmeyerek hukuka aykırı davranışı sürdürmeye devam ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

OĞLUNU TESLİM ETTİ BİR DAHA GÖREMEDİ

Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın iddianamesinde Karacanların veliahtı küçük Ercüment\'in kaçırılması olayı şöyle anlatıldı.

Nazlı Tanrıkulu ile Ali Karacan 10 yıllık bir birliktelik yaşadı. Bu birliktelikten 4 Ağustos 2014 tarihinde Ercüment Ali Karacan ismini verdikleri bir çocukları dünyaya geldi. Ali Karacan 2 yıl sonra oğlunun velayetini alabilmek için İstanbul 11. Aile Mahkemesi\'ne dava açtı. Mahkeme geçtiğimiz mart ayında çocuğun velayetinin annede kalmasına karar verdi. Ali Karacan, Ağustos ayında İstanbul 13. Aile Mahkemesi\'nden 23 Ağustos ile 9 Eylül Eylül tarihleri arasında babanın kişisel ilişki kurmasına yönelik karar aldı. Nazlı Tanrıkulu mahkeme kararı üzerine 26 Ağustos\'ta oğlunu babasına teslim etti.

İKİ AYRI MAHKEMEDEN İKİ AYNI KARAR ALDIRDI

Ali Karacan teslim almasına rağmen İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi\'nden ikinci kez 3 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında oğluyla yatılı şahsi ilişki tesisine ilişkin karar aldı. Ali Karacan iki ayrı mahkemenin aynı yöndeki kararını birbirine ekleyerek oğlu ile 30 günlük şahsi münasebet tesisi sağlamış oldu. Tanrıkulu\'nun itirazı üzerine ikinci alınan karar iptal edildi.

TEKNE İLE KAÇIRDI

Babasının oğlunu esir aldığını belirten Nazlı Tanrıkulu, 11 Eylül\'de mahkeme kararıyla oğlunu teslim almak için Karacan\'ın Beykoz Kanlıca\'daki yalısına avukatı Emek Emre, pedagog ve polis memurları eşliğiyle gitti. Yalının dış kapısının arkadan sürgülü olması nedeniyle ekip içeri giremedi. Bu sırada Ali Karacan oğlunu deniz tarafından teknesiyle kaçırdı.

BİR YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Tanrıkulu\'nun avukatı Emek Emre\'nin şikayeti üzerine Beykoz Cumhuriyet Savcılığı, Ali Karacan hakkında \'çocuğun kaçırılması ve alı konulması\' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması için dava açtı.

ISRARLA TESLİM ETMİYOR

İddianamede velayeti annede olan çocuğu Ali Karacan\'ın alabilmek için her tülü hukuk yolu denediğini, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi\'nin kaldırdığı ikinci şahsi ilişki kararından haber olmamasının hayatın olağan kakışına aykırı olduğu belirtildi. Ali Karaca\'nın ısrarla velayet sahibi anneye ortak çocuklarını teslim etmeyerek hukuka aykırı davranışını sürdürmeye devam ettiğinin yer aldığı iddianamede bu durumun Nazlı Tanrıkulu ile whatsapp yazışmalarıyla da Karaca\'nın kastının açıkça ortaya konduğuna dikkat çekildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi\'nde önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak olan Ali Karacan hakkında sulh ceza hakimliği de yakalama kararı çıkarttı. Karacan görüldüğü yerde gözaltına alınacak. Beykoz Cumhuriyet Savcılığı\'nda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacak.

ANNE VELAYET HAKKINI KÖTÜYE KULLANIYOR

Ali Karacan daha önce Aile Mahkemesi\'ne verdiği dilekçede Nazlı Tanrıkulu\'nun ortak yaşadıkları konuttan hiçbir gerekçe göstermeden oğlunu Temmuz ayında terk ederek velayet hakkını kötüye kullandığını ileri sürmüştü. Ali Karacan, eski manken Nazlı Tanrıkulu ile ilişkisinden olan oğlunu tanıyarak annesinin rızasıyla aile kütüğüne geçirdiğini belirtmiş, geçtiğimiz temmuzda annenin oğlunu alarak hiçbir gerekçe göstermeden aile konutunu terk ettiğini ileri sürmüştü.



