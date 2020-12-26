CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hakaret gerekçesiyle vatandaşlara açtığı davalarda Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’e ödenen vekâlet ücretinin 38 milyon 980 bin lirayı bulabileceğini belirterek, Adalet Bahanı Abdülhamit Gül'e "Yargının görevi Cumhurbaşkanı avukatlarını zengin etmek midir?" dedi. İstanbul’daki bir davada ise Özel’in vekâletini dosyaya sunmamasına rağmen 4 bin 80 lira ücret aldığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hakaret eden bir vatandaş hakkında İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Davada vatandaşa 11 ay 20 gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sanık avukatı dosyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel'in dosyaya vekâletini sunmadıını fark etti. Sanık avukatının iddiasına göre vekâletini dosyaya sunmayan Özel’e 4 bin 80 lira vekâlet ücreti ödendi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. CHP’li Başarır önergesinde, avukat Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dosyalarından aldığı parayla ilgili de ortalama bir hesap yaparak, şunları belirtti:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde toplam 63 bin 41 kişiye soruşturma açıldı. Açılan bu soruşturmalardan 9 bin 554 kişi mahkûm oldu. Bugün bir davada avukatlara ödenen vekâlet ücreti 4 bin 80 lira. Basit bir matematik hesabıyla toplam 38 milyon 980 bin 320 lira vekâlet ücreti eder. Yargının görevi Cumhurbaşkanı avukatlarını zengin etmek midir? Dosyada vekâletnamesi olmayan avukata vekâlet ücreti mi ödenir?” (ANKA)