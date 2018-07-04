Gıda şirketi çalışanlarına FETÖ'den gözaltı kararı (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri;

\'Arbel Gıda\'nın sahiplerine FETÖ\'den gözaltı kararı\' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan açıklamalar nedeniyle yeniden düzenleyerek veriyoruz. Mağduriyete neden olmamak için yeni haberin kullanılmasını, daha önce verdiğimiz haber ve fotoğrafların kullanılmamasını rica ediyoruz. DHA

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YENİDEN





MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir gıda şirketinin sahibi 4 kardeş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Murat Altındere, \"Bahse konu soruşturmada sadece 2 şirket çalışanı ile ilgili gözaltı kararı uygulanmış olup, soruşturma gizlilik kararı ile yürütülmektedir\" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, bir gıda şirketinin sahibi 4 kardeş hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, ayrıca 2 kardeş hakkında da PKK\'ya yardım ve yataklık ile tehdit suçlarından da gözaltı kararı verildiği iddiasıyla ilgili ailenin avukatı açıklama yaptı. Avukat Murat Altındere, açıklamasında gözaltı kararı iddiasının doğru olmadığını, sadece şirket çalışanı 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek şöyle dedi:

\"Bugün tarihli bazı basın ve yayın organlarında kasıtlı olarak iş adamı müvekkillerim Mahmut Arslan, Hasan Arslan, Hüseyin Arslan ve Ali Arslan hakkında gözaltı kararı verildiği ve hatta kaçtıkları şeklinde mesnetsiz haberler yapılmıştır. Bahse konu soruşturmada sadece 2 şirket çalışanı ile ilgili gözaltı kararı uygulanmış olup, soruşturma gizlilik kararı ile yürütülmektedir. Hukuken soruşturması devam eden bir konuda müvekkillerimizin isminin, fotoğraflarının ve yöneticisi oldukları şirketin hakları tümüyle ihlal edilerek haber yapılması hukuka aykırı ve suç teşkil etmekte olup, bu konuda yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz. Arslan Ailesi, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinden hem maddi hem de manevi zarar görmüştür. Bu husus müştekisi olduğumuz dava dosyalarında ve ilgili devlet kurumlarının kayıtlarında da sabittir. Şunu da belirtmek isteriz ki, 17/25 Aralık kumpas girişimlerinden hemen sonra aile bireyleri devletin ilgili yargı ve emniyet kurumlarına cesurca ve açıkça şikayet haklarını kullanmış olup, müvekkillerim hain FETÖ örgütü ile mücadele etmek için 15 Temmuz\'u bekleyenlerle karıştırılmamalıdır. Gizlilik kararıyla devam eden bir soruşturmada müvekkillerimiz yalan haberlere konu edilerek, \'çamur at izi kalsın\' mantığı ile itibarsızlaştırma hedefi güdülmektedir. Müvekkillerimiz kesinlikle gözaltında olmayıp, yürüyen soruşturma sürecinde de kendilerinden emin bir şekilde ilgili makamlara, talep edilmesi ve gerekli görülmesi halinde beyanda bulunacaklardır.\"