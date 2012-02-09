Organize Şube'den Karacan operasyonu



T24 -

6 ay önce başladı





Acil operasyon yapıldı





18 adrese baskın





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vergi borcu olan şirketlerini yanlarında çalışan şoför ve çaycılara devrettikleri, bu devir işlemini kabul etmeyen çalışanlarını silahla tehdit ettirip dövdürdükleri iddia edilen Karacan grubuna yönelik operasyon yaptı.Operasyon kapsamında aralarında Karacan grubu yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken, İngiltere’de bulundukları belirtilen Ali Karacan ve Ömer Karacan hakkında “sahtecilik, vergi kaçakçılığı ve örgüt kurmak” suçlamalarıyla kırmızı bülten çıkarılması için çalışma başlatıldı. Karacanların Demirören Grubu’ndan Milliyet ve Vatan gazetesinin hisse devri için aldıkları parayı yurtdışına kaçıracakları bilgisini alan polis, bu paraya da el koydu.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nün dün yaptığı operasyonla sonuçlanan süreç 6 ay önce başladı. Karacan grubuna ait şirketlerinin bazı çalışanları savcılığa başvurarak, adlarına zorla şirket kurulduğunu, kabul etmedikleri taktirde silahla tehdit edilip dövüldüklerini bildirdi.Bunun üzerine teknik ve fiziki takibe başlayan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacan grubunun bu yolla çok sayıda sahte evrak düzenlediğini ve şirketleri bu sahte evraklarla kendi şirketlerinde çalışan şoför ve çaycı gibi çalışanların üzerine geçirdiğini belirledi.Organize Şube ekipleri ayrıca İngiltere’de olduğu belirlenen Ali ve Ömer Karacan’ın İstanbul’daki bir noterde sahte imzalarının atıldığını da tespit etti.Teknik takip sırasında Milliyet ve Vatan gazetelerinin satış süreci de dinlemeye takıldı. Demirören grubuyla Milliyet ve Vatan gazetelerinin hisselerinin devri için anlaşan Karacan grubunun bazı üst düzey yöneticilerinin, satış işlemi gerçekleştikten hemen sonra kendi aralarında, “Devlet bize bu parayı bırakmaz. Bu parayı yurtdışına mı kaçırsak?” dedikleri teknik takiple tespit edildi.Karacanların Türkiye’deki vergi borçları nedeniyle Milliyet ve Vatan’ın hisse devrinden sağladıkları parayı yurtdışına kaçırmaya çalıştıklarını belirleyen Organize Şube, dün “acil” koduyla operasyon yaptı.Organize Şube ekipleri dün sabah İstanbul’da Karacan ailesine ait evler ile Kavacık’taki Kosif İş Merkezi’ndeki ofislerinin de aralarında bulunduğu 18 ayrı adrese eşzamanlı operasyon yaptı.Operasyonda aynı zamanda İstanbul İl Genel Meclisi’nin CHP’li üyesi olan ve Karacan grubunda başdanışmanlık yaptığı iddia edilen Yahya Göktaş, Karacan grubunun Muhasebe Müdürü Zuhal Papila ve rüşvet karşığında usulsüz işlem yapılmasına izin verdiği öne sürülen Beşiktaş’ta noterlik yapan Ayhan K. ile 3 şirket çalışanı olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.6 kişi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyeti’ne getirildi. Gözaltındaki kişilere “sahtecilik, vergi kaçakçılığı, darp ve tehdit” suçlamalarının yöneltileceği belirtildi.