T24 LogoT24 Logo
Gündem

Organize Şube'den Karacan operasyonu

Polis, vergi borcu olan şirketlerini şoför ve çaycıya devrettikleri, Milliyet ve Vatan’ın hisse devrinden sağladıkları parayı yurtdışına kaçıracakları iddiasıyl

09 Şubat 2012 02:00


T24 - Polis, vergi borcu olan şirketlerini şoför ve çaycıya devrettikleri, Milliyet ve Vatan’ın hisse devrinden sağladıkları parayı yurtdışına kaçıracakları iddiasıyla Karacan grubu yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vergi borcu olan şirketlerini yanlarında çalışan şoför ve çaycılara devrettikleri, bu devir işlemini kabul etmeyen çalışanlarını silahla tehdit ettirip dövdürdükleri iddia edilen Karacan grubuna yönelik operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında aralarında Karacan grubu yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken, İngiltere’de bulundukları belirtilen Ali Karacan ve Ömer Karacan hakkında “sahtecilik, vergi kaçakçılığı ve örgüt kurmak” suçlamalarıyla kırmızı bülten çıkarılması için çalışma başlatıldı. Karacanların Demirören Grubu’ndan Milliyet ve Vatan gazetesinin hisse devri için aldıkları parayı yurtdışına kaçıracakları bilgisini alan polis, bu paraya da el koydu.


6 ay önce başladı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nün dün yaptığı operasyonla sonuçlanan süreç 6 ay önce başladı. Karacan grubuna ait şirketlerinin bazı çalışanları savcılığa başvurarak, adlarına zorla şirket kurulduğunu, kabul etmedikleri taktirde silahla tehdit edilip dövüldüklerini bildirdi.

Bunun üzerine teknik ve fiziki takibe başlayan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacan grubunun bu yolla çok sayıda sahte evrak düzenlediğini ve şirketleri bu sahte evraklarla kendi şirketlerinde çalışan şoför ve çaycı gibi çalışanların üzerine geçirdiğini belirledi.

Organize Şube ekipleri ayrıca İngiltere’de olduğu belirlenen Ali ve Ömer Karacan’ın İstanbul’daki bir noterde sahte imzalarının atıldığını da tespit etti.


Acil operasyon yapıldı

Teknik takip sırasında Milliyet ve Vatan gazetelerinin satış süreci de dinlemeye takıldı. Demirören grubuyla Milliyet ve Vatan gazetelerinin hisselerinin devri için anlaşan Karacan grubunun bazı üst düzey yöneticilerinin, satış işlemi gerçekleştikten hemen sonra kendi aralarında, “Devlet bize bu parayı bırakmaz. Bu parayı yurtdışına mı kaçırsak?” dedikleri teknik takiple tespit edildi.

Karacanların Türkiye’deki vergi borçları nedeniyle Milliyet ve Vatan’ın hisse devrinden sağladıkları parayı yurtdışına kaçırmaya çalıştıklarını belirleyen Organize Şube, dün “acil” koduyla operasyon yaptı.


18 adrese baskın

Organize Şube ekipleri dün sabah İstanbul’da Karacan ailesine ait evler ile Kavacık’taki Kosif İş Merkezi’ndeki ofislerinin de aralarında bulunduğu 18 ayrı adrese eşzamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda aynı zamanda İstanbul İl Genel Meclisi’nin CHP’li üyesi olan ve Karacan grubunda başdanışmanlık yaptığı iddia edilen Yahya Göktaş, Karacan grubunun Muhasebe Müdürü Zuhal Papila ve rüşvet karşığında usulsüz işlem yapılmasına izin verdiği öne sürülen Beşiktaş’ta noterlik yapan Ayhan K. ile 3 şirket çalışanı olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

6 kişi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyeti’ne getirildi. Gözaltındaki kişilere “sahtecilik, vergi kaçakçılığı, darp ve tehdit” suçlamalarının yöneltileceği belirtildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24