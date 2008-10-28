Başbakan'ı kızdıran boşanma

İki dönem üst üste İstanbul Gaziosmanpaşa'da belediye başkanlığı yapan ve AKP'nin kuruluşunda yer alarak 2002 seçimlerinde TBMM'ye giren Recep Koral, danışman sevgilisi Hatice İlhan Yıldırım'la (35) evlenebilmek için 38 yıllık eşi Zeynep Koral'dan tek celsede boşandı.





22 Temmuz seçimlerinden tam bir ay sonra eğitimci Hatice İlhan Yıldırım'ı TBMM'de danışman kadrosuna yerleştiren Recep Koral, 7 çocuk babası. 1948 doğumlu AKP Milletvekili Koral'ın en küçük kızı ABD'de işletme üzerine yüksek lisans eğitimi alıyor. 5 damada, 8 de toruna sahip olan AKP'li Recep Koral, geçtiğimiz hafta pazartesi günü tek celsede boşandığı eşi Zeynep Koral'a 2 daire verdi, ayda 4 bin YTL de nafaka bağladı.



Gizli kalmasına özen gösterdi



Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında gösterilen Gaziosmanpaşa'da iki dönem üst üste belediye başkanlığı yaptıktan sonra, AKP'nin kuruluş çalışmalarına katılan ve 2002 yılında İstanbul 2. Bölge milletvekili olan Recep Koral, boşanma işleminin basına yansımaması endişesiyle ikamet ettiği Gaziosmanpaşa ilçesi yerine Küçükçekmece Adliyesi'ni tercih etti.



20 Ekim 2008'de gerçekleşen boşanmanın basına sızmaması için çaba sarfeden Koral'ın bu ani kararı özellikle AKP çevrelerine bomba gibi düştü. Koral'ın boşanma kararını duyan Başbakan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan durumun düzelmesi için devreye girdi ancak AKP'li vekil Koral verdiği karardan geri adım atmadı.



Eleştirilere kulak tıkadı



İddialara göre Recep Koral'ın 38 yıllık eşinden boşanma kararını duyan Başbakan Tayyip Erdoğan, telefonla kendisini arayarak konunun teyidini istedi. Koral'dan, durumun kendisine anlatıldığı gibi olduğunu öğrenen Erdoğan'ın, "Bu sana hiç yakışmadı. Karar senin ama bundan sonra senin bu partinin çatısı altında siyaset yapman çok zor" diyerek sert bir şekilde tepkisini dile getirdiği, eşi Emine Erdoğan'ın da Koral'ın eşini arayarak üzüntülerini bildirdiği öne sürüldü.



Durumu öğrenen yakınlarının ve siyasetçi arkadaşlarının tüm tepkilerine karşın, 3 yıldan beri birlikte olduğu iddia edilen Hatice İlhan Yıldırım'la evlenme hazırlığında olan Koral'ın,"Yaşım gelmiş 60'a. Bundan sonra siyasette fazlası olamaz. O nedenle kararımı verdim artık kendim için yaşayacağım. Bu ikinci baharı yaşamama kimse engel olamaz" diyerek eleştirileri görmezden geldiği kaydedildi.



Büyük değişim yaşadı



Siyasete kapatılan Refah Partisi'nden giren AKP İstanbul Milletvekili Recep Koral, AKP içerisindeki Milli Görüşçü isimlerden biri olarak biliniyor. Gaziosmanpaşa'da belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde muhafazakar kimliğini belirgin bir şekilde ifade eden dış görünüşe sahip olan inşaat mühendisi Koral, Ankara siyasetine atılınca imajında da büyük bir değişim yaşadı. Yakın çevresi son 3 yıldır daha genç ve modern bir görünüme sahip olan Koral'ın bu değişimini Hatice İlhan Yıldırım ile yaşadığı aşka bağlıyor.



Varan vakası



AKP’de iki yıl önce de eski Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan, 17 yıllık eşi Nuriye Varan’dan boşanmış, TBMM’de sekreterlik yapan Nesrin Varan’la evlenmişti. Sabri Varan ile Nesrin Varan’ın Dikmen Vadisi’nde ev tuttukları ve iki yıl beraber yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Erdoğan, Varan’ı 22 Temmuz 2007’deki milletvekili seçiminde yeniden aday göstermemişti.