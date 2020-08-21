T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sahildeki soyunma kabinlerinde taciz iddiası

"Bir şey yapmadım, anahtarlarım düştü"

21 Ağustos 2020 16:43

Antalya Konyaaltı sahilinde soyunma kabininde giyinenlere baktığı iddia edilen şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. "Bir şey yapmadım ağabey, yemin ederim anahtarlarım düştü" diyerek kendini savunan şüpheli, öfkeli kalabalık tarafından yaka paça tutularak polise teslim edildi. Polis, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Konyaaltı sahili beach parkında meydana geldi. İddialara göre sahildeki tatilciler, bir şahsın soyunma kabinlerinde giyinenleri eğilerek izlediğini fark etti. Çevredekiler ve cankurtaran ekipleri şahsı yaka paça tutup uzak bir noktaya götürerek, polisi aradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın etrafına toplandı. "Bir şey yapmadım ağabey, yemin ederim anahtarlarım düştü" diyerek kendini savunan şahıs, öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü. Kadınlar ise ‘Pislik, namussuz’ diyerek şahsa tepki gösterdi. O anlar bazı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Şahıs, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı beach park yaya devriyeleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

ETİKETLER

antalyaröntgentacizkonyaaltısoyunma kabini

Diğer Videolar

Pantolonun cebinde unutulan bin 600 Euro’yu sahibine teslim etti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ekim 2020

Otobüste 'sosyal mesafe' tartışması; yanından kaldırmaya çalıştı

Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldı

Yaşar Kemal 97 yaşında...

Karaman'da 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

GATA başhekim yardımcısı erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısı...

"Boşanmak yerine ikinci eş alın" diyen GATA Başhekim Yardımcısı 5...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Türkiye'deki en iyi üniversiteler açıklandı...

Bilal Erdoğan'ın arkadaşının şirketiyle yaptığı sözleşmeyi fesheden TMSF, 45 milyon...

Erkeklere ‘boşanmak yerine ikinci eş’ çağrısı yapan ve görevden alınan...

Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Kapsamını genişletme kararı aldık...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlama tarihini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

GATA başhekim yardımcısı erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısı...

"Boşanmak yerine ikinci eş alın" diyen GATA Başhekim Yardımcısı 5...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24