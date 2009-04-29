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Yaşam

Avukat otomobilinde ölü bulundu

29 Nisan 2009 03:00

Antalya Barosu'na kayıtlı avukat Gökhan Turan, otomobilinde ölü bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeşilbahçe Mahallesi 1464 Sokakta devriye gezen polis ekipleri, park halindeki 07 GS 927 plakalı otomobilde bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Başından vurulmuş halde bulunan cesedin Antalya Barosu'na kayıtlı avukat Gökhan Turan olduğu belirlenirken, Turan'ın ölüm sebebinin intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Olay yerine gelen Turan'ın yakınları sinir krizleri geçirirken, polis ekipleri de otomobil ve ceset üzerinde ayrıntılı incelemelerde bulundu.

Turan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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