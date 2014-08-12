Vekil oğluna ayakkabı kutusunda yarım kilo esrar gönderildi

AKP Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan'ın oğlu Aysan Öztaylan, kendisine Mardin'den otobüsle gönderilen ayakkabı kutusundan 500 gram esrar çıkması nedeniyle ifade verdi.

Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan’ın oğlu Mustafa Aysan Öztaylan, Mardin’den kendisine bir otobüs firması ile gönderilen ayakkabı kutusundan yarım kilogram esrar çıkması nedeniyle ifade verdi. Öztaylan, ifadesinde, paketin çocukluk arkadaşı tarafından gönderildiğini, paketi almak üzere gittiğinde polislerin bilgisine başvurduğunu anlattı ve ayakkabı kutusunda esrar olduğunu bilmediğini söyledi.

Fatih Yağmur’un Radikal’deki haberine göre, Mardin’den kendisine ayakkabı kutusu içerisinde esrar gönderilen AKP Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan’ın oğlu Mustafa Aysan Öztaylan ifade verdi. Öztaylan, ifadesinde ayakkabı kutusunda esrar olduğunu bilmediğini ifade etti. Olay, polis tarafından düzenlenen tutanağa da yansıdı. Tutanakta olay şöyle anlatıldı:

“25.07.2014 günü saat 08.30 sıralarında AŞTİ noktamıza gelen Mardin Dilmenler firmasına ait 34 TD 7947 plakalı otobüs şoförü Şaban ve Rayya oğlu Midyat 1982 doğumlu Kutlu Coşkun isimli şahıs kendisinin otobüsü ile birlikte Mardin Nusaybin ilçesinden 24.07.2014 tarihinde 17.00’de Ankara iline gelmek üzere hareket ettiklerini, Nusaybin de kendilerine 000065 seri numaralı Dilmenler Seyahat’e ait kargo fişi ile Ankara ilinde teslim edilmek üzere bir ayakkabı kutusu teslim edildiğini, gece saat 01.30 sıralarında Adana İli Çevre yolu girişinde park alanında polis ekiplerince yapılan uygulamada bahse konu ayakkabı kutusu içerisinde yaklaşık yarım kg civarında esrar bulunarak el konularak Adana Sarıçam Polis Merkezince işlem yapıldığı, görevliler tarafından da Ankara’ya gittiğinde yakalanan paketi almaya gelen şahsın AŞTİ polis görevlilerine bildirilerek yakalanmasını sağlanması gerektiği beyanı üzerine AŞTİ polis noktasında grevlileri olarak belirtilen firmaya ait 119 numaralı perona giderek tebligat alınmış ve beklenmeye başlanmış saat 08.45 sıralarında belirtilen paketi almaya geldiğini beyan eden kimliği bilahare tespit edilen Mehmet Cemal Berrin oğlu Bandırma 1988 doğumlu Mustafa Aysan Öztaylan isimli şahıs tarafımızdan kimlik kartlarımız gösterilerek tüm yasal hakları yüzüne karşı okunarak yakalanmış şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 adet 1055 TL, Ford Mondeo marka araç anahtarı, Emperio Armani kol saati, iPHONE 5 telefon olduğu tespit edilerek başkaca bir suç ve suç unsuruna rastlanmamış olup, hakkında gerekli yasal işlemler yapılmak üzere Çiftlik Polis Merkezinden gelen ekip görevlilerine teslim edildiğine dair iş bu tutanak imza altına alınmıştır.”

‘Kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum’

Nusaybin’den çocukluk arkadaşı olan İbrahim Halil Kutlu tarafından gönderilen paketi almak üzere AŞTİ’ye gittiğini belirten Mustafa Aysan Öztaylan ise ifadesinde şunları söyledi:

“Bana hediye paketi hazırladığını otobüsle göndereceğini söyledi. Ne olduğunu sorduğumda Seyhan çayı ile Arap kahvesi var dedi. Daha önceden bana bu şekilde paket göndermemişti. Pakette bulunan uyuşturucu madde konusunda hiçbir bilgim yoktur. Kesinlikle uyuşturucu madde kullanmamaktayım. Herhangi bir şekilde ticaretini yapmamaktayım… Paketin içerisine ne maksatla uyuşturucu madde konulduğunu bilmiyorum. Otobüse paketi koyan kişi Halil İbrahim Doğru ise ondan şikayetçi ve davacıyım”