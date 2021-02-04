Bilal Erdoğan'ın arkadaşı Fatih Başçı'nın aldığı 24 milyon liralık ihalenin detayları ortaya çıktı

Milli Saraylar’ın kamera güvenlik sistemi ihalesinin de aralarında olduğu birçok devlet ihalesini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğulları Burak ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başçı’nın şirketi ERB Yapı'nın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden 24 milyon 398 bin 147 lira bedelle aldığı ihalenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Belediye aynı ihaleyi 19 Ekim 2020 tarihinde de yaptı ancak Başçı’nın şirketinin bu ihaleye verdiği teklif tutarı sınır değerin altında kaldı. İhale 17 Kasım 2020 tarihinde “yeterli rekabet ortamı oluşmaması” sebebiyle iptal edildi. İhale iptal edildi. Belediyenin 17 Aralık 2020’de tekrar yaptığı ihaleyi, 24 milyon 398 bin 147 lira bedelle ERB Yapı şirketi aldı.

"Yeterli rekabetin oluşmadığını 1 ay sonra ancak mı görebildiler?"

Cumhuriyet'ten Hazal Kaya'nın haberine göre, süreci değerlendiren Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, “Yaptığımız araştırmalarda aslında bu ihalenin daha önce de yapıldığını, 4 firmanın katıldığını ve ihalenin yeterli rekabet oluşmadığı için iptal edildiğini gördük. Söz konusu firma da bu ihaleye katılmış ve sınır değerin altında teklif vermiş. Bu firmanın verdiği teklif 17.7 Milyon lira. Aynı firmanın, aynı işe, tek katıldığı ihalede verdiği teklif 24.4 milyon. İhale yapılıyor, yapıldıktan bir ay sonra iptal ediliyor. Acaba yetkililer yeterli rekabetin oluşmadığını 1 ay sonra ancak mı görebilmiştir? Bu firmanın teklifi bir anda 7 milyon liraya yakın artırmasının gerekçesi nedir? Görünen o ki Fatma Şahin cevap vermemeye devam edecek. Biz de bu veya benzer konuların takibini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.