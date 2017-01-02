Reina saldırısında nişanlasını kaybetti; kendisi de ağır yaralandı

İstanbul'daki gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi. Seymen'in nişanlası Sezen Arseven de saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. .



Nişanlısı: Biz artık resimlerde kaldık

Yaklaşık 2 yıldır Ordu’da sigortacılık yaptığı ve kısa süre önce Sezen Arseven ile nişanlandığı belirtilen Seymen’in yılbaşı gecesi eğlenmek için nişanlısı ile birlikte Reina’ya gittiği öğrenildi. Saldırıda nişanısını kaybeden Sezen Arsevein’in sosyal medyada yayınladığı mesaj, okuyanları duygulandırdı. Nişanlısı ile birlikte çektirdiği fotoğrafını sayfasına koyan Arseven mesajında da şu ifadelere yer verdi:

"Beraber gittiğimiz yerden sensiz dönüyorum. Bana en güzel bakanım

Beni en çok sevenim

Aşk dolu olanım

Uykumda bile beni öpenim

Artık biz resimlerde kaldık

Beni hep görmek istediğin sürmede beklicem,

Biz yarım kaldık.. eşim, hayat arkadaşımı sevdiğimi aşkımı kaybettim."