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Cübbeli Ahmet Hoca kızını evlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu, telefonla arayarak Yüsra ile Esat çiftini tebrik etti

25 Mayıs 2016 00:15

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü ile Esat Palazoğlu, İstanbul’da ünlü isimlerin katıldığı haremlik selamlık düğünle dünya evine girdi.

İşadamı Muhittin Palazoğlu’nun kardeşi Esat Palazoğlu, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü ile dün akşam Four Seasons İstanbul at the Bosphours Otel’de düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Düğüne Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu telefonla arayarak Yüsra ile Esat çiftini tebrik etti.

Eyüp Sultan Camii İmamı Metin Çakar’ın okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan düğün, Necip Karakaya’nın tasavvuf orkestrası dinletisi ile devam etti. Düğünde sanatcı Alişan da ilahi okudu.

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Cübbeli AhmetAhmet Mahmut ÜnlüAziz YıldırımEsat Palazoğlu

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