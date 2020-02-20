Ebru Polat'ın yeni sevgilisi Gezi'nin palalı saldırganı çıktı

Gezi olayları sırasında elinde palayla göstericilere saldıran firari saldırgan Sabri Çelebi'nin şarkıcı Ebru Polat'la birlikte oldukları ortaya çıktı.

Gezi olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran, daha sonrasında ise polisin gözaltı işlemine direnen ve Palalı Sabri adıyla ünlenen saldırgan Sabri Çelebi’nin Dubai’de bir gece kulübünde şarkıcı Ebru Polat’la samimi görüntülerini yayınlaması gündem oldu.



sözcü'nün haberine göre; palalı saldırı davasında ceza almasına rağmen Fas’a kaçtığı belirtilen firari Sabri Çelebi’nin aynı zamanda kuzenine kurulan pusunun azmettiricisi olduğu da iddia ediliyordu.

"Ziyarete gidiyorum" dedi, Fas'a kaçtı

Gezi Parkı olayları kapsamında Talimhane’de, eylemcilere pala ile saldıran ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Sabri Çelebi ile birlikte 4 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti.

Çelebi, Gezi Direnişi’nde eylemcilere saldırdıktan sonra kendisi için açılan davadan hemen önce Fas’a kaçmış, konuyla ilgili olarak da ‘kaçmadığını’ ve ‘ameliyat olan kayınpederini eşi ve çocuğuyla ziyaret etmeye gittiğini’ ifade etmişti.

İlişkileri böyle ortaya çıktı

Şarkıcı Ebru Polat, bir süredir ailesiyle birlikte gittiğini söylediği Dubai tatilinde yüzünü göstermediği bir iş adamıyla tatil fotoğrafları paylaşıyordu. Sabri Çelebi, kendi sosyal medya sayfasından Ebru Polat ile bir gece kulübünde eğlenirken görüntülerini paylaştı. Aynı görüntüleri Polat da kendi hesabından paylaşınca, ilişki ortaya çıkmış oldu.