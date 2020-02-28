Canlı Blog | 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası yaşananlar

Türkiye güne Suriye'nin İdlib kenti kırsalında düzenlenen hava saldırısı sonucunda 33 asker şehit olduğu haberiyle başladı.

İşte saldırı sonrası dakika dakika yaşananlar:

23.15 | MSB: İdlib'deki topçu saldırısında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesindeki Türk askerlerine Şam rejimine bağlı güçler tarafından cuma akşamı düzenlenen saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, iki askerin de yaralandığı duyuruldu. Twitter üzerinden açıklama yapan Bakanlık, rejim hedeflerinin vurulmaya devam ettiğini vurguladı.

TIKLAYIN | MSB: Topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

22.30 | TBMM'de dört partiden saldırıya ortak tepki

TBMM'de AKP, CHP, MHP ve İyi Parti ortak bir açıklamayla İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

TIKLAYIN | TBMM'den İdlib saldırısına tepki: AKP, CHP, MHP ve İyi Parti ortak bildiriyle saldırıyı kınadı

21.55 | Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 31 Suriye ordusu askerini öldürdüğünü bildirildi. Gözlemevi’nin verdiği bilgiye göre, TSK’nın insansız hava araçları ve topçu saldırıları İdlib’in güney ve doğu bölgelerindeki Suriye ordusu mevzilerini hedef aldı. Gözlemevi, bu saldırılarda en az 27 rejim askerinin öldüğünü, dört askerin de komşu Halep eyaletindeki mevzilere yönelik topçu ateşiyle öldürüldüğünü bildirdi.

TIKLAYIN | Gözlemevi: 31 Suriye ordusu askeri öldürüldü

20.28 | Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ile Erdoğan'ın bugün telefonda İdlib'deki güncel durumu ele aldıklarını belirtti.

20.12 | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonda İdlib'deki son gelişmeleri görüştü

18.56 | Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 5 veya 6 Mart'ta bir araya gelebileceğini açıkladı

TIKLAYIN | Kremlin: Erdoğan ve Putin, 5 veya 6 Mart'ta görüşebilir

18.50 | TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib konulu kapalı oturumun 'olağan' olarak salı günü toplanacağını açıkladı. Oturumda Milli Savunma Bakanı Akar'ın bilgilendirme yapması bekleniyor.

TIKLAYIN | TBMM'de kapalı İdlib oturumu salı günü düzenlenecek

18.06 | Türkiye ile Rusya heyetleri arasında Ankara'da düzenlenen İdlib konulu bugünkü görüşmeler bitti. 16.00'da başlayan heyetler arası görüşme 50 dakika sürdü.

TIKLAYIN | Türk ve Rus heyetlerin İdlib gündemli görüşmesinde üçüncü tur sona erdi

17.32 | Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan-Türkiye sınırında ciddi sayıda göçmen ve mülteci toplandığını belirterek "Açık olayım: Yunanistan'a yasa dışı hiçbir girişe izin verilmeyecek" dedi.

TIKLAYIN | Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Başkalarının aldığı kararların sonuçlarına biz katlanmayacağız

16.20 | Edirne Cezaevi'nde üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suriye'nin İdlib kentinde Suriye ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için mesaj gönderdi. Demirtaş mesajında "Her koşulda barışı, diyalogla sorunların çözümünü savunmak en onurlu, erdemli tutumdur" dedi.

TIKLAYIN | Demirtaş'tan İdlib mesajı: Her koşulda barışı, diyalogla sorunların çözümünü savunmak en onurlu, erdemli tutumdur

16.00 | Rus heyeti, Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında üçüncü görüşme için Dışişleri Bakanlığına geldi.

15.26 | Bulgaristan Savunma Bakanı, "yasa dışı sığınmacı akınını durdurmak" için Türkiye sınırına bin kadar asker göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

TIKLAYIN | Bulgaristan Türkiye sınırına asker yığmaya hazır olduğunu duyurdu

14.57 | İdlib'de Türk askerlerine yönelik düzenlenen saldırı 33 asker şehit oldu. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanı'nın Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz" dedi.

TIKLAYIN | AKP, TBMM'de kapalı oturum yapılmasını teklif edecek

14.53 | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkeli, Britanya Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yapılacağını duyurdu. Altun, Putin ve Erdoğan'ın da en kısa zamanda yüz yüze görüşme yapacağını söyledi.

TIKLAYIN| Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bugün Macron, Merkel, Trump, Johnson ile görüşme olacak

14.46 | Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Alman mevkidaşı Angela Merkel, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yunanistan hükûmetinin açıklamasına göre görüşmede Suriyeli sığınmacıların Türkiye'den Yunan sınırlarına ilerlemesi hakkında konuşuldu.

TIKLAYIN | Yunanistan Başkanı Miçotakis ile Almanya lideri Merkel'den 'Suriyeli sığınmacı' görüşmesi

14.46 | Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin mülteciler için sınır kapılarını açtığını duyurmasından sonra Ankara'dan henüz resmi bir mülteci politikası değişikliği açıklaması gelmediğini söyledi. AB Komisyonu, Ankara'dan mültecilerin Avrupa Birliği'ne geçişini kontrol eden anlaşmaya bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini açıkladı.

TIKLAYIN | AB'den Türkiye'nin 'mülteci' açıklamasına yanıt: Ankara'dan anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz

14.12 | NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine yapılan olağanüstü toplantı sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "NATO Müttefikleri şu anda Türkiye'ye hava savunmasında ve hava devriyelerinde destek veriyor. Müttefikler bir yandan da "Daha fazla ne yapabiliriz?" diye bakmaya devam ediyor" dedi.

TIKLAYIN | NATO Genel Sekreteri'nden İdlib açıklaması: Daha çok nasıl destek verebileceğimizi görüştük

14.00 | Kremlin, Putin'le Erdoğan, İdlib'deki durumun normalleşmesi için ek tedbirler alınmasında anlaştı. Türk ve Rus heyetleri saat 16.00'da bir kez daha bir araya gelecek.

TIKLAYIN | Kremlin: Putin'le Erdoğan, İdlib'deki durumun normalleşmesi için ek tedbirler alınmasında anlaştı

13.49 | Sosyal medyada İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TIKLAYIN | İdlib paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatıldı





13.23 | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü açıkladı.

TIKLAYIN | Erdoğan ve Putin telefonda görüştü





13.22 | Yunanistan Pazarkule Sınır Kapısı'nı otobüsle kapattı

TIKLAYIN | Mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgeye geçti

13.07 | Suriye’nin İdlib kentinden Suriye ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit düşmesinin ardından İncirlik Üssü’nde hareketlilik yaşandı.

TIKLAYIN | İncirlik Üssü’nde hareketlilik

13.01 | Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Avrupa sınır kapılarını açma kararının ardından açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi. Sözcü Hami Aksoy ayrıca, "Ülkemizin sığınmacı politikasında bir değişiklik yoktur. İdlib'deki gelişmeler mevcut göç baskısını artırmakta" ifadelerini kullandı.

12.54 | TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, yaptığı açıklamada şehitler için baş sağlığı dilerken "Suriye sorununun bu noktaya gelmeden çok taraflı diplomasi anlayışı içerisinde çözülebileceğini ümit etmiştik. Maalesef olaylar herkes için çok acı veren bir noktaya geldi. Daha büyük acılar yaşanmadan, bölgede ateşkesi sağlayacak çözümün tekrar diyalog kanalları ile aranmasını temenni ediyoruz" dedi.

TIKLAYIN | TÜSİAD'dan İdlib açıklaması: Bölgede ateşkesi sağlayacak çözümün tekrar diyalog kanalları ile aranmasını temenni ediyoruz

12.49 | NATO'nun İdlib gündemli olağanüstü toplantısı 12.40 itibariyle başladı. Türkiye'nin talebiyle NATO Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında düzenlenen toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın açıklaması yapacak.

12.29 | HDP, Suriye'deki hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına ilişkin, " Savaş karşısında barışı savunan bütün güçleri sorumluluk almaya çağırıyoruz" dedi.

TIKLAYIN | HDP: Savaş karşısında barışı savunan bütün güçleri sorumluluk almaya çağırıyoruz

11.30 | Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İdlib'deki saldırının nasıl olduğu kamuoyuna açıklanmalı" dedi.

TIKLAYIN | Davutoğlu: İdlib'deki saldırının nasıl olduğu kamuoyuna açıklanmalı

12.26 | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

12.15 | Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'dan İdlib açıklaması, "Her saldırı en ağır cevabı alacaktır" dedi.

TIKLAYIN | TBMM Başkanı: Her saldırı en ağır cevabı alacaktır

11.50 | Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından ilk kez açıklama yaptı. Akar, açıklamasında "SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi.'' dedi. Bakan Akar, saldırıya ilişkin "İlk atış sonrası uyarı yapılmasına rağmen saldırı sürdürüldü" dedi.

TIKLAYIN | 33 askerin Suriye'de şehit olmasının ardından Millî Savunma Bakanı'ndan ilk açıklama

10.50 Hava saldırısında şehit olan askerlerin kimlikleri belli olmaya başladı

TIKLAYIN | Suriye'deki hava saldırısında şehit olan askerlerin kimlikleri belli olmaya başladı

10.48 | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından açıklama yaptı. Altun, Suriye'de uçuşa yasak bölge kurulması gerektiğini söyledi.

TIKLAYIN |Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'le ilgili açıklama: Uçuşa yasak bölge kurulmalı

09.51 | NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak.

TIKLAYIN | NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebiyle olağanüstü toplanıyor

09.15 | Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verildi.

TIKLAYIN | BIST pay piyasalarında açığa satış yasaklandı

08:56 | Suriye'nin kuzeydoğundaki İdlib'deki 33 askerin şehit olmasının ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rus uçakları, Türk askerlerinin bulunduğu noktalarda hava saldırısı düzenlemedi" ifadesi yer aldı.

TIKLAYIN İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Türk birliklerinin olduğu yere saldırı düzenlemedik

07:31 | 33 askerin hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından dolar kuru 6,24 seviyesine yükseldi.

TIKLAYIN | İdlib'de yaşananların ardından dolar güne nasıl başladı?

06.00 | Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne’ye akın etti.

TIKLAYIN |Avrupa kapıları açıldı; mülteciler sınırlara akın ediyor