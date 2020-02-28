Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonda İdlib'deki son gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

Demirören Haber Ajansı, görüşmeye ilişkin şu bilgileri geçti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman askerlerimizi hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, ülkemizin İdlib’de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etti. İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı."

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

Erdoğan'ın liderlerle yoğun telefon trafiği

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü açıkladı.

Lavrov, Ankara'nın inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde İdlib mutabakatlarının uygulama sürecinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını söylediği görüşmeye ilişkin, ""Eğer Moskova ile Ankara arasındaki mutabakatlar tamamen uygulansaydı, Türk askerlerin ölmesi gibi trajedilerden kaçınmak mümkün olabilirdi. Moskova, Suriye'de Türk askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ankara'ya başsağlığı diliyor. Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır" diye konuştu.

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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan'ın bugün telefonda İdlib'deki güncel durumu ele aldıklarını belirtti.