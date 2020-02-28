Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefonda İdlib'deki güncel durumu ele aldıklarını belirtti.

"Merkel, saldırıyı kınadı"

Angela Merkel'in, İdlib ve çevresinde hayatını kaybeden askerlerden dolayı taziyede bulunduğunu ifade eden Steffen Seibert, "Başbakan Merkel, Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılara son vermesi çağrısında bulundu" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın liderlerle yoğun telefon trafiği

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü açıkladı.

Lavrov, Ankara'nın inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde İdlib mutabakatlarının uygulama sürecinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını söylediği görüşmeye ilişkin, ""Eğer Moskova ile Ankara arasındaki mutabakatlar tamamen uygulansaydı, Türk askerlerin ölmesi gibi trajedilerden kaçınmak mümkün olabilirdi. Moskova, Suriye'de Türk askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ankara'ya başsağlığı diliyor. Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır" diye konuştu.

TIKLAYIN - Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Ayrıca Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile de telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

Beyaz Saray, Trump’ın Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonda İdlib'deki son gelişmeleri görüştü