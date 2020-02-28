Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesiyle tırmanan gerilime ilişkin konuştu. Lavrov, Rus ve Türk askeri yetkililer arasında İdlib'deki duruma ilişkin olarak sürekli temas olduğunu söyledi. Lavrov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü açıkladı.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Suriye'de gerilimin tırmanmasından kaçınmak için tüm çabaların birleştirilmesinin önemli olduğunu belirten Lavrov, Türkiye'yle yapılan İdlib'e ilişkin mutabakatlara bağlılıklarını koruduklarını vurguladı.

Rus ve Türk askeri yetkililer arasında İdlib'deki duruma ilişkin olarak sürekli temas tesis edildiğini söyleyen Lavrov, Türkiye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki muhalifleri teröristlerden ayırması gerektiğinin altını çizdi.

Lavrov, Erdoğan ve Putin'in telefonda görüştüğünü açıkladı. Lavrov, Ankara'nın inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde İdlib mutabakatlarının uygulama sürecinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını söyledi.

Lavrov, "Eğer Moskova ile Ankara arasındaki mutabakatlar tamamen uygulansaydı, Türk askerlerin ölmesi gibi trajedilerden kaçınmak mümkün olabilirdi. Moskova, Suriye'de Türk askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ankara'ya başsağlığı diliyor. Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır" diye konuştu.

"Suriye ordusunun süregelen ihlallere yanıt verme hakkı vardır"

Lavrov, iki liderin telefon görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada görüşmede 2018 Eylül ayında Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatına odaklanıldığını belirterek "Ayrıntılı bir görüşmeydi. İdlib'le ilgili anlaşmaların uygulanması için elden gelen her şeyin yapılmasının gerekliliği üzerinde duruldu" dedi.

Bu hedeflerin hayata geçirilmeye başlanması gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Yarım yıl boyunca hiçbir şey yapılmadı. Suriye ordusunun süregelen ihlallere yanıt verme hakkı vardır" diye konuştu.