Türkiye sınırlarını açtı; mülteciler sınırlara akın ediyor

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne’ye akın etti.





Suriyeliler Kapıkule Sınır Kapısı’na yürürken, şehrin muhtelif noktalarında da onlarca toplanarak, gruplar oluşturuyor.



Mültecilerin, İstanbul’dan taksilerle geldikleri görülüyor.

İzmir’in Dikili ilçesinde de mülteciler Yunanistan’a geçiş yapmak için sahilde toplandı.

Yunanistan'a gitmek için bekleyişlerini sürdürüyor.

Aydın da Göç İdaresi'nde kalan mülteciler gece yarısı gelen otobüslere binerek sınırdan geçmek üzere Aydın'dan ayrıldı.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.(İHA)