T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş'tan İdlib mesajı: Her koşulda barışı, diyalogla sorunların çözümünü savunmak en onurlu, erdemli tutumdur

28 Şubat 2020 16:12

Edirne Cezaevi'nde üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suriye'nin İdlib kentinde Suriye ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için mesaj gönderdi. 

Demirtaş mesajında, "İdlib’deki saldırıda yaşamını yitiren güvenlik personellerine Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor, acılarını, üzüntülerini yürekten paylaşıyorum.  İçerde ve dışarda sürdürülen savaş, çatışma, gerilim politikalarının daha fazla yıkıma ve acıya yol açmamasını diliyorum. Her koşulda barışı, diyalogla sorunların çözümünü savunmak en onurlu, erdemli tutumdur. Savaş çığlıklarını değil, barış sesimizi yükseltelim" ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

HDPİdlibmesajbarışSelahattin Demirtaş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24